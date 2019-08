Whatsapp | arriva il blocco con l' impronta digitale | versione Beta

Whatsapp - arriva il galateo per la chat : ecco 7 regole da seguire per non essere scortesi : Quando si tratta di scrivere su Whatsapp, la presenza di un punto alla fine della frase può ribaltarne totalmente il significato: da semplice segno di punteggiatura si trasforma in un simbolo che esprime aggressività e distacco. E questo ci dà terribilmente fastidio. Succede da noi, così come negli Stati Uniti e praticamente dappertutto: come siamo riusciti a renderlo così esasperante, in tutte le lingue del mondo? Il ...