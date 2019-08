Su A58-TEEM mobilità dolce come il miele | la Concessionaria fonda la Città delle Api

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Su A58-lasi confermailnon solo in virtù della realizzazione di piste ciclabili innovative integrate al Tracciato (33 chilometri da Melegnano ad Agrate interconnessi con A1, A35 e A4) ma anche grazie all’installazione di arnie corazzate tra SudMilano e NordLodigiano. Tangenziale Esterna SpA hato, infatti, nelle campagne di Paullo e Comazzo lambite dall’Autostrada taglia-file unaApi con il duplice obiettivo di salvare migliaia di operaie e alcune regine dai pesticidi, che, assieme ai cambiamenti climatici, minacciano la specie, e di creare nuovi posti di lavoro sul territorio. Il sito scelto dai volontari di Orti del Pellicano, l’associazione di apicoltori locali cui è stato affidato lo sviluppo del progetto appena avviato, per preservare gli insetti dalla moria registrata in tutt’Italia e per tenere, da ...

LuceverdeMilano : RT @LuceverdeRadio: #autostrade #incidente - A1 Milano-Bologna, TRAFFICO NON PIU' BLOCCATO tra Bivio A58 TEEM e Lodi > Bologna Coda di circ… - LuceverdeRadio : #autostrade #incidente - A1 Milano-Bologna, TRAFFICO NON PIU' BLOCCATO tra Bivio A58 TEEM e Lodi > Bologna Coda di… - LuceverdeMilano : RT @LuceverdeRadio: #autostrade #incidente - A1 Milano-Bologna, coda tra Bivio A58 TEEM e Lodi > Bologna Auto ribaltata #luceverde #Lombar… -