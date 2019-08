Puglia | al via la vendemmia | qualità al top Tra i vini | Primitivo e Negroamaro da

Puglia chiama spazio Viaggio nella fanta-base : Daniela Uva nella sala d'aspetto deserta ci sono una decina di poltroncine libere, una biglietteria chiusa e una piccola area destinata a check-in e gate ormai in disuso. Entrando nell'aeroporto di Taranto Grottaglie la sensazione è che il tempo si sia fermato e che ci si trovi in una delle tante infrastrutture italiane testimoni di spreco e mala gestione. Invece, è proprio qui che si sta scrivendo il futuro dell'aeronautica ...

Una ciclovia Puglia-Calabria-Basilicata - al via un progetto di Unipol : Un patto interregionale che comprende Puglia, Basilicata e Calabria su una idea progettuale che fa della sostenibilità il proprio asse di sviluppo

Un messaggio nella bottiglia per una vittima della strage di Manchester ha viaggiato dall'Inghilterra alla Puglia : Una bottiglia sigillata con dentro preghiere e ricordi di una madre delle vittime dell'attentato alla Manchester Arena del 2017 è stata trovata sulla spiaggia di Torre Vado, sulla costa del comune di Morciano di Leuca, nel Salento. nella bottiglia, chiusa ermeticamente con un tappo e della cera, vi erano scritti struggenti rivolti alla 14enne Sorrell Leczkowski, deceduta nell'attacco terroristico insieme ad altre 21 persone al ...

Accadde oggi : il 12 Luglio 2016 lo scontro tra treni in Puglia - in un VIDEO le voci del disastro ferroviario : Il 12 Luglio 2016 si è verificato un disastro ferroviario in Puglia: morirono 23 persone e altre 50 rimasero ferite a causa dello scontro tra un treno partito da Andria con un convoglio proveniente da Corato. Nel terzo anniversario della strage l’Astip, Associazione Strage treni in Puglia, che riunisce molti familiari delle vittime, ha realizzato un VIDEO di pochi minuti in cui è stato incluso l’audio di una richiesta di soccorso, ...

