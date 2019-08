Montagna | fungaiolo si frattura una caviglia in Val Comelico | soccorso

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Ilalpino della Valè stato allertato verso le 11.30 per unche si era fatto male nei boschi in prossimità del Lago dei rospi, a una ventina di minuti di distanza da Malga Coltrondo. Una squadra ha raggiunto in jeep il luogo indicato, dove D.B., 60 anni, di Treviso – che si era approntato una steccatura di fortuna con un bastone e dei lacci – aveva raggiunto la strada. I soccorritori, arrivati in cinque, hanno provveduto ad applicare i dovuti presidi sanitari all’uomo, che aveva riportato la probabiledi unae si trovava con la moglie. Caricato a bordo del fuoristrada, lo hanno quindi trasportato alla Malga e poi fino a Passo Monte Croce dove lo hanno affidato all’ambulanza di Dosoledo, partita in direzione dell’ospedale di Pieve di Cadore. L'articolosiunain Val: ...