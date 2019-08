Monster Hunter World Iceborne vedrà un secondo evento crossover con Horizon Zero Dawn

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Lo scorso annoha ricevuto uncone sembra che, grazie alla prossima espansione, Aloy tornerà nelle lande ghiacciate del gioco di Capcom.Al momento non ne sappiamo molto, poiché sembra che il trailer che annuncia questosia arrivato un po' in anticipo, ma potete dare uno sguardo alla schermata che mostrerebbe appunto la nuova collaborazione.Come il primo, questo sarà esclusivo per quanto riguarda il gioco su PlayStation 4 e non è chiaro se sarà disponibile per tutti nella versione base o solo per quelli che acquisteranno l'espansione.Leggi altro...

