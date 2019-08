La Nasa ha aperto un contest per progettare i droni del futuro

Fonte : wired

(Di mercoledì 21 agosto 2019) Nuovi velivoli senza pilota che possano contribuire in modo strategico alla sicurezza e al pronto intervento in caso di disastri o catastrofi naturali: è questo il focus di Sand (da Safeguard with Autonomous Navigation Demonstration), essenzialmente una chiamata delladel. Rivolta ad aziende, startup, università e menti promettenti della tecnologia, si apre ufficialmente il prossimo settembre per concludersi, con la competizione vera e propria, a maggio 2020. Un’opportunità per valutare sul campo il potenziale e i rischi della circolazione deiin territori civili, e per gli appassionati un’occasione per mettersi in gioco. (Credit video:Langley Research Center) LahaunperdelWired.

