Il giallo del giovane scomparso 10 giorni fa a Mottola e trovato morto 

Governo giallorosso - l'accordo Pd-M5s in 5 punti per un "governo del rinnovamento" : La delegazione del Pd che salirà al Quirinale per le consultazioni ha avuto mandato di indicare al capo dello Stato i...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 21 Agosto : Conte affonda Salvini e dice addio ai gialloverdi : Le dimissioni Conte affonda Salvini e dice addio ai gialloverdi APalazzo Chigi ha già salutato tutti. Prima di pronunciare il suo j’accuse contro Matteo Salvini e di annunciare all’aula del Senato l’intenzione di dimettersi, Giuseppe Conte ha voluto accomiatarsi da chi ha lavorato con lui alla Presidenza del Consiglio. “Si sono commossi”, racconta chi c’era. “E soprattutto gli hanno chiesto: ma davvero non torna più?”. […] di Paola ...

Le due leadership del Pd ostacolo sulla strada del governo giallo-rosso : Dopo il discorso di Giuseppe Conte in Senato, durissimo nei confronti di Matteo Salvini, l’apertura di una fase nuova è

Il D-Day del governo gialloblùIl Colle chiederà di scoprire le carte : Con le comunicazioni di Giuseppe Conte all'aula del Senato entrera' nel vivo la crisi, aperta ai primi di agosto sul piano politico ma non ancora sul piano istituzionale. Sergio Mattarella rientrerà al Quirinale dopo aver tenuto discreti contatti informali in questi giorni Segui su affaritaliani.it

Cancellare per sempre il modello gialloverde : Ho diversi conoscenti, alcuni anche di una certa cultura, che mi hanno confessato a denti stretti di aver votato M5s nel 2013 (secondo me, anche nel 2018, ma ora se ne vergognano proprio e negano o non ne parlano). Per loro il M5s avrebbe “tradito” i suoi elettori. E’ una sciocchezza colossale. Si s

Cilento - il giallo di Simon - turista scomparso 8 giorni fa : disperato appello della mamma : Simon Gautier, turista francese di 27 anni, risulta disperso dal 9 agosto scorso. Venerdì scorso il giovane, in Cilento per una vacanza, è uscito per un'escursione lungo il Sentiero della Molara. Dopo una caduta ha allertato i soccorsi, ma gli uomini del 118 non sono riusciti a rintracciarlo. Simon sembra scomparso nel nulla e ora la mamma Delphine, giunta in provincia di Salerno per cercarlo, ha lanciato un accorato appello a Trekking Tv: "Mio ...

Nel governo giallorosso Di Maio sarà Ministro dell’Interno al posto di Salvini : Luigi Di Maio è tentato dall’abbracciare nuovamente Matteo Salvini ma è ferito nell’orgoglio. Non pensava che il leghista staccasse davvero

Happy Face Killer : trama e cast del giallo di Rai2 con David Arquette : Sabato 17 agosto, in prima serata su Rai2, va in onda il giallo per la tv del 2014 Happy Face Killer, diretto da Rick Bota. Happy Face Killer: la trama Dopo essere stato lasciato dalla moglie, aver perso i figli ed aver visto andare in fumo il sogno di diventare una Giubba Rossa, Keith Jesperson si rende colpevole di almeno otto omicidi di donne, lasciando come firma degli scarabocchi di facce felici. Happy Face Killer: il cast David Arquette ha ...

Tutta la verità su mia madre - trama e cast del giallo su Rai2 : Venerdì 16 agosto, dalle 21.25 in poi su Rai2, va in onda Tutta la verità su mia madre, un film prodotto in Germania che racconta un mistero dal retrogusto familiare. Tutta la verità su mia madre, anticipazioni trama Susanne deve indagare su Maria, una donna scomparsa e ritrovata successivamente morta in un fiume. Quando viene sottoposta all’esame del DNA, Susanne scopre che quella donna è sua madre. Tutta la verità su mia madre, il ...

Si torni alla saldatura gialloverdeLa sola via per tutelare l'Italia : Benissimo se la Lega riapre ai 5Stelle e si torna alla saldatura gialloverde. Ora i 5Stelle prendano atto che Salvini ha capito di aver commesso un errore e non commettano lo stesso errore. La sola speranza è il governo gialloverde, populista e sovranista, antiliberista e che ponga al centro la sovranità dello Stato nazionale Segui su affaritaliani.it

giallo morte di Epstein - l’autopsia : rottura dell’osso ioide avviene in casi di strangolamento : Dall'esame dell'autopsia emergono alcuni elementi che farebbero vacillare l'ipotesi del suicidio: la frattura dell'osso ioide, riscontrata nel corpo di Jeffrey Epstein, sarebbe più comune tra le vittime di omicidio per strangolamento. Ora l'ufficio legale sta aspettando l'esito dei test tossicologici.Continua a leggere

L’ultimo giallo artistico del governo gialloverde ha il finale sulla scala di Brera : Milano. Una scala. E che sarà mai una scala? Del resto non è “La scala”. E’ solo (soltanto?) la scala principale per accedere al nuovo Brera Modern, il Palazzo Citterio che prima o poi aprirà le porte (ora si dice 2021). Ma è la scala senza i cui gradini in quel museo, secondo James Bradburne, non s

Russia - il giallo dell’incidente nucleare. New York Times : “Forse uno dei peggiori da Chernobyl” : Dietro l’esplosione in cui l’8 agosto sono morte almeno sette persone in una base militare nella regione di Arkhangelsk, nel nord della Russia, ci sarebbe il test di un missile da crociera a propulsione nucleare, una delle nuove armi supersoniche annunciate da Vladimir Putin. Lo rivelano il New York Times e Reuters.Continua a leggere

I 17 mesi dell’Italia giallo-verde - dal contratto Lega-M5s alla crisi di governo : la video-scheda : Il 4 marzo 2018 nelle urne affonda il Pd ma il centro-destra non ha i voti per governare. Primo partito è il M5s, votato quasi da un italiano su tre. La Lega quadruplica i voti Per ben 80 giorni si susseguono incontri e trattative con il presidente Mattarella a gestire il momento più delicato del suo mandato M5s e Lega così lontani prima del voto trovano una sintesi nel “contratto”, un atto notarile con impegni firmati dalle parti. ...