Gemma Galgani e Ida Platano Confessano le Loro Vite Sentimentali!

Uomini e Donne/ Gemma Galgani e Barbara : il vero motivo delle loro liti - Trono Over - : Ida Platano si prepara ad una nuova edizione di Uomini e Donne. TrOverà l'amore? Intanto Barbara De Santi torna a parlare di Gemma

Ida Platano : “Ho bisogno di Gemma Galgani - non mi lascerò scappare un’amica così” : Il mese prossimo tornerà su Canale5 ‘Uomini e Donne‘. Nel frattempo, Ida Platano e Gemma Galgani hanno rilasciato una lunga intervista al settimanale dedicato alla trasmissione. Le due dame del Trono Over hanno parlato della bellissima amicizia nata nello studio del programma di Maria De Filippi. Oggi non possono più fare a meno l'una dell'altra.\\Gemma Galgani ha spiegato che sin dalla prima registrazione, ha visto in Ida Platano "una persona ...

Uomini e Donne : Gemma Galgani si sente fortunata e fa una confessione : Gemma Galgani di Uomini e Donne ammette: “Ho avuto tanta tenerezza” Gemma Galgani è tornata a parlare su Instagram. La dama di Uomini e Donne in queste settimane è stata meno presente sui social a causa, molto probabilmente, degli impegni professionali. Presto infatti Gemma condurrà Giortì, un nuovo programma che andrà in onda su La5 e la vedrà al fianco di Giulia De Lellis. Ieri la 69enne di Torino ha trascorso il Ferragosto ...

Uomini e Donne - accuse choc contro Gemma Galgani : cosa ha nascosto per anni alla redazione : Gemma Galgani starebbe prendendo in giro tutti. La dama di Uomini e Donne, secondo un'ex partecipante al programma di Maria De Filippi, avrebbe da anni un fidanzato nascosto. Si tratta di un uomo fuori dal mondo televisivo e che la Galgani non rivelerebbe per non perdere la notorietà acquisita. Leg

“È fidanzata!”. UeD - Gemma Galgani nella bufera. Scoperta da una ex dama che svela tutto : Gemma Galgani avrebbe un fidanzato. La voce si rincorre da tempo e adeso arriva una mezza conferma da un’ex dama del Trono Over che è voluta restare anonima, secondo la quale la situazione sentimentale della torinese non sarebbe affatto trasparente. Al contrario, a suo dire Gemma avrebbe un fidanzato già da alcuni anni e proseguirebbe la sua partecipazione a Uomini e donne solo per farsi pubblicità. Queste le parole pubblicate su un blog ...

Uomini e donne - ex dama del Trono Over accusa la redazione : 'Gemma Galgani è fidanzata' : Sono tempi duri quelli che sta attraversando la redazione di Uomini e donne, nell'occhio del ciclone in seguito alle dichiarazioni di Mario Serpa e di Teresa Cilia. Quest'ultima, in particolare, si è scagliata contro la storica autrice Raffaella Mennoia, accusandola di essere a conoscenza delle frequentazioni lontano dalle telecamere dei vari protagonisti del programma. L'ex tronista ha anche precisato che la Mennoia, in passato, ha portato alla ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani ha un fidanzato nascosto? - Trono Over - : Uomini e Donne Trono Over: Riccardo Guarnieri ricorda Nadia Toffa, mentre Gemma Galgani 'accusata' di avere un fidanzato nascosto

Gemma Galgani - il triste messaggio sui social preoccupa i fan : Gemma Galgani, il suo messaggio triste affligge i fan. La seguitissima dama di Uomini e donne sta vivendo un momento “un po’ così”. Ma come? È estate, è in vacanza e dovrebbe godersi il relax prima di ricominciare le registrazioni di Uomini e donne… E invece… E invece quel messaggio comparso su Instagram nella sua rubrica “L’estate di Gemma” creato con lo scopo di tenere aggiornati i suoi fan ha fatto pensare male. Quando hanno visto il video i ...

Uomini e Donne - Gemma Galgani e Giulia De Lellis insieme in tv. Ecco cosa andranno a fare : I volti più amati di Uomini e Donne di Maria De Filippi, Gemma Galgani e Giulia De Lellis, saranno insieme per un nuovo progetto. Le due infatti condurranno lo show Giortì, realizzato in collaborazione dalla società Fascino, di proprietà della De Filippi, e MediaMai, di Davide Maggio e Mattia Buonoc

Uomini e Donne : Gemma Galgani e Giulia De Lellis al timone di Giortì su La5 : I due volti più amati del dating show di Maria De Filippi, condurranno uno nuovo programma targato Mediaset.

Tina Cipollari e Gemma Galgani : ecco che succede dietro le quinte di Uomini e Donne : Manca ancora più di un mese alla nuova edizione di Uomini e Donne, ma come sempre le indiscrezioni e i gossip non mancano, anche e soprattutto d’estate. Appena finito il programma, già circolavano rumor sui nuovi protagonisti e tra gli ultimi nomi ecco spuntare quello di Giulia Salemi, già concorrente del Grande Fratello fresca di rottura con Francesco Monte (altro ex protagonista del dating show di Maria De Filippi). Senza contare i ...

Giulia De Lellis e Gemma Galgani - “una bomba” a Giortì : i retroscena sul programma : Giortì, il nuovo programma di Giulia De Lellis e Gemma Galgani Giulia De Lellis e Gemma Galgani saranno le conduttrici del nuovo Giortì che andrà in onda su La5 molto presto. Si tratta di un programma su cui non sappiamo quasi nulla, se non che avrà come protagoniste principali le feste, intese nel senso più […] L'articolo Giulia De Lellis e Gemma Galgani, “una bomba” a Giortì: i retroscena sul programma proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - la sconvolgente lettera ricevuta da Gemma Galgani : "Ti prego - facciamolo" : Barbara De Santi vuole fare pace con Gemma Galgani. Dopo anni di discussioni durante il Trono Over di Uomini e donne - il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5 - la professoressa vuole seppellire l'ascia di guerra. E quale modo migliore di una lettera pubblica inviata al settimanale Di

Trono Over : Barbara De Santi fa una proposta a Gemma Galgani : Barbara De Santi chiede a Gemma di Uomini e Donne Over: “Spalleggiamoci” Barbara De Santi ha scritto una lunghissima lettera al settimanale Di Più. E in questa circostanza la dama del Trono Over di Uomini e Donne ha annunciato di essere ancora più intenzionata a trovare l’uomo della sua vita in quanto ora che è arrivata alla soglia dei 50 anni vorrebbe finalmente vivere una vita serena e felice. Successivamente la donna ha ...