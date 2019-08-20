Gatti mutilati e uccisi con veleno! caccia al sadico killer nel paveseStai facendo impazzire la rete! Sabrina Salerno incanta con le sue ...Neonato muore in ospedale! I genitori scoprono che dentro la bara c’è ...La sexy Donna D'Errico! A 51 anni l'ex bagnina di Baywatch sfida il ...Maria Giovanna Elmi in tv smentisce il flirt con Sylvester StalloneRita Dalla Chiesa difende la Cuccarini e attacca Heather ParisiLa pizza di Emily Ratajkowski manda in tilt i fan italiani... per non ...Non voglio farli stare male! Prima di uccidersi massacra madre, nonni ...Adesso lotta tra la vita e la morte! Coppia precipita mentre fa ...Una str**za anche da morta! La frase choc dello psicologo su Nadia ...

Traffico Roma del 20-08-2019 ore 11 | 30

Traffico Roma del 20-08-2019 ore 11 | 30 POSSIBILI RALLENTAMENTI PER IL Traffico SU VIA DI BRAVETTA PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASETTA  ...

zazoom
Commenta
Traffico Roma del 20-08-2019 ore 11:30 (Di martedì 20 agosto 2019) POSSIBILI RALLENTAMENTI PER IL Traffico SU VIA DI BRAVETTA PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASETTA  MATTEI ANCHE SU VIA PORTUENSE È AVENUTO UN INCIDENTE ALL’INCORCIO CON VIA DELLA MAGLIANA SONO COMINCIATI OGGI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA  PIETRO MASCAGNI, SIAMO NELLE VICINANZE DI VIALE SOMALIA. DA OGGI E SINO AL PROSSIMO 24 AGOSTO ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ, TRA LE 7:30 E LE 14:00, TRA VIALE ARRIGO BOITO E VIA GIUSEPPE MARTUCCI; SARÀ INOLTRE POSSIBILE CIRCOLARE SOLO DA VIALE BOITO VERSO  VIALE SOMALIA, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO    SEMPRE CHIUSA  LA GALLERIA GIOVANNI XXIII  TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E  VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA PER LAVORI ALL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE.   ULTIMA FASE DEI LAVORI DI RINNOVO DELLE INFRASTRUTTURE DELLA  LINEA A DELLA METROPOLITANA, SINO AL PROSSIMO 25 AGOSTO BUS NAVETTE SOSTITUTIVE PER ...
Fonte : romadailynews

twitterromadailynews : Traffico Roma del 20-08-2019 ore 11:30: POSSIBILI RALLENTAMENTI PER IL TRAFFICO SU VIA DI… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 20-08-2019 ore 11:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 20-08-2019 ore 11:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… -

Dalla Rete Google News

Traffico Roma del 20-08-2019 ore 09:30 - Roma Daily News
Traffico Roma del 20-08-2019 ore 09:30  Roma Daily News

SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, GIORNATE ANCORA TRANQUILLE SENZA SEGNALAZIONI DI RILIEVO AL VIA I LAVORI DI ...


Altre notizie : Traffico Roma del ...
  • Traffico Roma del 20-08-2019 ore 11 : 30

    Traffico Roma del 20-08-2019 ore 11 : 30 : POSSIBILI RALLENTAMENTI PER IL Traffico SU VIA DI BRAVETTA PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASETTA  MATTEI ANCHE SU VIA PORTUENSE È AVENUTO UN INCIDENTE ALL’INCORCIO CON VIA DELLA MAGLIANA SONO COMINCIATI OGGI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA  PIETRO MASCAGNI, SIAMO NELLE VICINANZE DI VIALE SOMALIA. DA OGGI E SINO AL PROSSIMO 24 AGOSTO ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ, TRA LE 7:30 E LE 14:00, TRA VIALE ARRIGO BOITO E VIA ...

  • Traffico Roma del 20-08-2019 ore 10 : 30

    Traffico Roma del 20-08-2019 ore 10 : 30 : ALCUNI INCIDENTI SONO SEGNALATI IN CITTÀ CON POSSIBILI RIPERCUSSIONI PE RIL Traffico   POSSIBILI RALLENTAMENTI PER IL Traffico SU VIA DI BRAVETTA PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASETTA  MATTEI ANCHE SU VIA PORTUENSE È AVVENUTO UN INCIDENTE ALL’INCORCIO CON VIA DELLA MAGLIANA SONO COMINCIATI OGGI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA  PIETRO MASCAGNI, SIAMO NELLE VICINANZE DI VIALE SOMALIA. DA OGGI E SINO AL PROSSIMO 24 AGOSTO ATTENZIONE AI ...

  • Traffico Roma del 20-08-2019 ore 10 : 00

    Traffico Roma del 20-08-2019 ore 10 : 00 : SCORREVOLE IL Traffico  SULLE STRADE DELLA CAPITALE, GIORNATE ANCORA TRANQUILLE SENZA SEGNALAZIONI DI RILIEVO AL VIA I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA  PIETRO MASCAGNI, SIAMO NELLE VICINANZE DI VIALE SOMALIA. DA OGGI E SINO AL PROSSIMO 24 AGOSTO ATTIVI DEI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ, TRA LE 7:30 E LE 14:00, TRA VIALE ARRIGO BOITO E VIA GIUSEPPE MARTUCCI; SARÀ INOLTRE POSSIBILE CIRCOLARE SOLO DA VIALE BOITO VERSO  VIALE SOMALIA, ATTENZIONE ...

  • Traffico Roma del 20-08-2019 ore 09 : 30

    Traffico Roma del 20-08-2019 ore 09 : 30 : SCORREVOLE IL Traffico  SULLE STRADE DELLA CAPITALE, GIORNATE ANCORA TRANQUILLE SENZA SEGNALAZIONI DI RILIEVO AL VIA I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA  PIETRO MASCAGNI, SIAMO NELLE VICINANZE DI VIALE SOMALIA. DA OGGI E SINO AL PROSSIMO 24 AGOSTO ATTIVI DEI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ, TRA LE 7:30 E LE 14:00, TRA VIALE ARRIGO BOITO E VIA GIUSEPPE MARTUCCI; SARÀ INOLTRE POSSIBILE CIRCOLARE SOLO DA VIALE BOITO VERSO  VIALE SOMALIA, ATTENZIONE ...

  • Traffico Roma del 20-08-2019 ore 09 : 00

    Traffico Roma del 20-08-2019 ore 09 : 00 : CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE IL Traffico  SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI ,    PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SINO AL 2 SETTEMBRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII  DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. SULLA VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DA Roma; CARREGGIATA RIDOTTA   TRA VIA DEI PRATI FISCALI E IL RACCORDO ANULARE. ATTESE NELLE ORE DI ...

  • Traffico Roma del 20-08-2019 ore 09 : 00

    Traffico Roma del 20-08-2019 ore 09 : 00 : CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE IL Traffico  SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI ,    PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SINO AL 2 SETTEMBRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII  DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. SULLA VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DA Roma; CARREGGIATA RIDOTTA   TRA VIA DEI PRATI FISCALI E IL RACCORDO ANULARE. ATTESE NELLE ORE DI ...

  • Traffico Roma del 20-08-2019 ore 08 : 30

    Traffico Roma del 20-08-2019 ore 08 : 30 : CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE IL Traffico  SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI ,    PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SINO AL 2 SETTEMBRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII  DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. SULLA VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DA Roma; CARREGGIATA RIDOTTA   TRA VIA DEI PRATI FISCALI E IL RACCORDO ANULARE. ATTESE NELLE ORE DI ...

  • Traffico Roma del 20-08-2019 ore 08 : 00

    Traffico Roma del 20-08-2019 ore 08 : 00 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI ,    PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SINO AL 2 SETTEMBRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII  DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. TRASPORTO PUBBLICO PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTUTTURA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA:  DA OGGI 20 AGOSTO AL VIA LA TERZA FASE DEGLI INTERVENTI CHE PREVEDE  LO STOP ALLA ...

  • Traffico Roma del 20-08-2019 ore 07 : 30

    Traffico Roma del 20-08-2019 ore 07 : 30 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI , BREVI RALLENTAMENTI SI SEGNALANO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DALLA TIBURTINA FINO ALLA TANGENZIALE EST..    PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SINO AL 2 SETTEMBRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII  DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. TRASPORTO PUBBLICO PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTUTTURA ...

  • Traffico Roma del 19-08-2019 ore 20 : 00

    Traffico Roma del 19-08-2019 ore 20 : 00 : SCORREVOLE IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TUTTO REGOLARE ANCHE A Roma IN CITTA’; SOLTANTO QUALCHE RALLENTAMENTO PER INCIDENTE IN VIA DELLE CAPANNELLE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CALICE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: INTERROTTA PER LAVORI LA METRO A, TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO ATTIVO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI. DA DOMANI, FINO AL 25 AGOSTO, STOP ALLA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI TERMINI E ...

  • Traffico Roma del 19-08-2019 ore 19 : 30

    Traffico Roma del 19-08-2019 ore 19 : 30 : SCORREVOLE IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TUTTO REGOLARE ANCHE A Roma IN CITTA’; SOLTANTO QUALCHE RALLENTAMENTO PER INCIDENTE IN VIA DELLE CAPANNELLE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CALICE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: INTERROTTA PER LAVORI LA METRO A, TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO ATTIVO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI. DA DOMANI, FINO AL 25 AGOSTO, STOP ALLA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI TERMINI E ...

  • Traffico Roma del 19-08-2019 ore 19 : 00

    Traffico Roma del 19-08-2019 ore 19 : 00 : SCORREVOLE IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TUTTO REGOLARE ANCHE A Roma IN CITTA’; SOLTANTO QUALCHE RALLENTAMENTO PER INCIDENTE IN VIA DELLE CAPANNELLE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CALICE PER QUANTO RIGURADA IL TRASPORTO PUBBLICO: INTERROTTA PER LAVORI LA METRO A, TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO ATTIVO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI. DA DOMANI, FINO AL 25 AGOSTO, STOP ALLA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI TERMINI E ...

  • Traffico Roma del 19-08-2019 ore 18 : 30

    Traffico Roma del 19-08-2019 ore 18 : 30 : SCORREVOLE IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TUTTO REGOLARE ANCHE A Roma IN CITTA’; SOLTANTO QUALCHE RALLENTAMENTO PER INCIDENTE IN VIA DELLE CAPANNELLE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CALICE PER QUANTO RIGURADA IL TRASPORTO PUBBLICO: INTERROTTA PER LAVORI LA METRO A, TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO ATTIVO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI. DA DOMANI, FINO AL 25 AGOSTO, STOP ALLA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI TERMINI E ...

  • Traffico Roma del 19-08-2019 ore 18 : 00

    Traffico Roma del 19-08-2019 ore 18 : 00 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO IL GRA E SULLE AUTOSTRADE RomaNE. NULLA DA SEGNALARE ANCHE SULLE STRADE DELLA CITTA’   RICORDIAMO ALLORA CHE SINO AL 2 SETTEMBRE RESTA CHIUSA,  PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE, LA GALLERIA GIOVANNI XXIII,   TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO,  IN DIREZIONE DI VIA SALARIA. PER QUANTO RIGURADA IL TRASPORTO PUBBLICO: INTERROTTA, SEMPRE PER LAVORI, LA LINEA METRO A, TRA SAN GIOVANNI ...

  • Traffico Roma del 19-08-2019 ore 17 : 30

    Traffico Roma del 19-08-2019 ore 17 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO IL GRA E SULLE AUTOSTRADE RomaNE. NULLA DA SEGNALARE ANCHE SULLE STRADE DELLA CITTA’   RICORDIAMO ALLORA CHE SINO AL 2 SETTEMBRE RESTA CHIUSA,  PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE, LA GALLERIA GIOVANNI XXIII,   TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO,  IN DIREZIONE DI VIA SALARIA. PER QUANTO RIGURADA IL TRASPORTO PUBBLICO: INTERROTTA, SEMPRE PER LAVORI, LA LINEA METRO A, TRA SAN GIOVANNI ...

Zazoom Tv - Live Video Breaking News
Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Traffico Roma
© Articolo pubblicato secondo le condizioni dell' Autore.
zazoom
Zazoom Social News -
Cerca Tag : Traffico Roma Traffico Roma 2019
Clicca qui e commenta questo post!