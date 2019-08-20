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Traffico Roma del 20-08-2019 ore 09:30 Roma Daily News
SCORREVOLE IL TRAFFICO SULLE STRADE DELLA CAPITALE, GIORNATE ANCORA TRANQUILLE SENZA SEGNALAZIONI DI RILIEVO AL VIA I LAVORI DI ...
Traffico Roma del 20-08-2019 ore 11 : 30 : POSSIBILI RALLENTAMENTI PER IL Traffico SU VIA DI BRAVETTA PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASETTA MATTEI ANCHE SU VIA PORTUENSE È AVENUTO UN INCIDENTE ALL’INCORCIO CON VIA DELLA MAGLIANA SONO COMINCIATI OGGI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PIETRO MASCAGNI, SIAMO NELLE VICINANZE DI VIALE SOMALIA. DA OGGI E SINO AL PROSSIMO 24 AGOSTO ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ, TRA LE 7:30 E LE 14:00, TRA VIALE ARRIGO BOITO E VIA ...
Traffico Roma del 20-08-2019 ore 10 : 30 : ALCUNI INCIDENTI SONO SEGNALATI IN CITTÀ CON POSSIBILI RIPERCUSSIONI PE RIL Traffico POSSIBILI RALLENTAMENTI PER IL Traffico SU VIA DI BRAVETTA PER INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI CASETTA MATTEI ANCHE SU VIA PORTUENSE È AVVENUTO UN INCIDENTE ALL’INCORCIO CON VIA DELLA MAGLIANA SONO COMINCIATI OGGI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PIETRO MASCAGNI, SIAMO NELLE VICINANZE DI VIALE SOMALIA. DA OGGI E SINO AL PROSSIMO 24 AGOSTO ATTENZIONE AI ...
Traffico Roma del 20-08-2019 ore 10 : 00 : SCORREVOLE IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE, GIORNATE ANCORA TRANQUILLE SENZA SEGNALAZIONI DI RILIEVO AL VIA I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PIETRO MASCAGNI, SIAMO NELLE VICINANZE DI VIALE SOMALIA. DA OGGI E SINO AL PROSSIMO 24 AGOSTO ATTIVI DEI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ, TRA LE 7:30 E LE 14:00, TRA VIALE ARRIGO BOITO E VIA GIUSEPPE MARTUCCI; SARÀ INOLTRE POSSIBILE CIRCOLARE SOLO DA VIALE BOITO VERSO VIALE SOMALIA, ATTENZIONE ...
Traffico Roma del 20-08-2019 ore 09 : 30 : SCORREVOLE IL Traffico SULLE STRADE DELLA CAPITALE, GIORNATE ANCORA TRANQUILLE SENZA SEGNALAZIONI DI RILIEVO AL VIA I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI VIA PIETRO MASCAGNI, SIAMO NELLE VICINANZE DI VIALE SOMALIA. DA OGGI E SINO AL PROSSIMO 24 AGOSTO ATTIVI DEI CAMBIAMENTI PER LA VIABILITÀ, TRA LE 7:30 E LE 14:00, TRA VIALE ARRIGO BOITO E VIA GIUSEPPE MARTUCCI; SARÀ INOLTRE POSSIBILE CIRCOLARE SOLO DA VIALE BOITO VERSO VIALE SOMALIA, ATTENZIONE ...
Traffico Roma del 20-08-2019 ore 09 : 00 : CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI , PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SINO AL 2 SETTEMBRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. SULLA VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DA Roma; CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI E IL RACCORDO ANULARE. ATTESE NELLE ORE DI ...
Traffico Roma del 20-08-2019 ore 09 : 00 : CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI , PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SINO AL 2 SETTEMBRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. SULLA VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DA Roma; CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI E IL RACCORDO ANULARE. ATTESE NELLE ORE DI ...
Traffico Roma del 20-08-2019 ore 08 : 30 : CONTINUA AD ESSERE SCORREVOLE IL Traffico SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI , PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SINO AL 2 SETTEMBRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. SULLA VIA SALARIA LAVORI PER TUTTO IL MESE DI AGOSTO IN USCITA DA Roma; CARREGGIATA RIDOTTA TRA VIA DEI PRATI FISCALI E IL RACCORDO ANULARE. ATTESE NELLE ORE DI ...
Traffico Roma del 20-08-2019 ore 08 : 00 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI , PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SINO AL 2 SETTEMBRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. TRASPORTO PUBBLICO PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTUTTURA SULLA LINEA A DELLA METROPOLITANA: DA OGGI 20 AGOSTO AL VIA LA TERZA FASE DEGLI INTERVENTI CHE PREVEDE LO STOP ALLA ...
Traffico Roma del 20-08-2019 ore 07 : 30 : Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SU TUTTE LE CONSOLARI , BREVI RALLENTAMENTI SI SEGNALANO SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO DALLA TIBURTINA FINO ALLA TANGENZIALE EST.. PER LAVORI SULL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE, SINO AL 2 SETTEMBRE CHIUSA LA GALLERIA GIOVANNI XXIII DA VIA DELLA PINETA SACCHETTI A VIA DEL FORO ITALICO IN DIREZIONE DELLA VIA SALARIA. TRASPORTO PUBBLICO PROSEGUONO I LAVORI DI RINNOVO DELL’INFRASTUTTURA ...
Traffico Roma del 19-08-2019 ore 20 : 00 : SCORREVOLE IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TUTTO REGOLARE ANCHE A Roma IN CITTA’; SOLTANTO QUALCHE RALLENTAMENTO PER INCIDENTE IN VIA DELLE CAPANNELLE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CALICE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: INTERROTTA PER LAVORI LA METRO A, TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO ATTIVO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI. DA DOMANI, FINO AL 25 AGOSTO, STOP ALLA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI TERMINI E ...
Traffico Roma del 19-08-2019 ore 19 : 30 : SCORREVOLE IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TUTTO REGOLARE ANCHE A Roma IN CITTA’; SOLTANTO QUALCHE RALLENTAMENTO PER INCIDENTE IN VIA DELLE CAPANNELLE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CALICE PER QUANTO RIGUARDA IL TRASPORTO PUBBLICO: INTERROTTA PER LAVORI LA METRO A, TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO ATTIVO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI. DA DOMANI, FINO AL 25 AGOSTO, STOP ALLA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI TERMINI E ...
Traffico Roma del 19-08-2019 ore 19 : 00 : SCORREVOLE IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TUTTO REGOLARE ANCHE A Roma IN CITTA’; SOLTANTO QUALCHE RALLENTAMENTO PER INCIDENTE IN VIA DELLE CAPANNELLE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CALICE PER QUANTO RIGURADA IL TRASPORTO PUBBLICO: INTERROTTA PER LAVORI LA METRO A, TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO ATTIVO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI. DA DOMANI, FINO AL 25 AGOSTO, STOP ALLA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI TERMINI E ...
Traffico Roma del 19-08-2019 ore 18 : 30 : SCORREVOLE IL Traffico SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TUTTO REGOLARE ANCHE A Roma IN CITTA’; SOLTANTO QUALCHE RALLENTAMENTO PER INCIDENTE IN VIA DELLE CAPANNELLE ALL’ALTEZZA DI VIA DEL CALICE PER QUANTO RIGURADA IL TRASPORTO PUBBLICO: INTERROTTA PER LAVORI LA METRO A, TRA SAN GIOVANNI E OTTAVIANO ATTIVO UN SERVIZIO DI BUS SOSTITUTIVI. DA DOMANI, FINO AL 25 AGOSTO, STOP ALLA CIRCOLAZIONE TRA LE STAZIONI DI TERMINI E ...
Traffico Roma del 19-08-2019 ore 18 : 00 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO IL GRA E SULLE AUTOSTRADE RomaNE. NULLA DA SEGNALARE ANCHE SULLE STRADE DELLA CITTA’ RICORDIAMO ALLORA CHE SINO AL 2 SETTEMBRE RESTA CHIUSA, PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE, LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DI VIA SALARIA. PER QUANTO RIGURADA IL TRASPORTO PUBBLICO: INTERROTTA, SEMPRE PER LAVORI, LA LINEA METRO A, TRA SAN GIOVANNI ...
Traffico Roma del 19-08-2019 ore 17 : 30 : CIRCOLAZIONE SCORREVOLE LUNGO IL GRA E SULLE AUTOSTRADE RomaNE. NULLA DA SEGNALARE ANCHE SULLE STRADE DELLA CITTA’ RICORDIAMO ALLORA CHE SINO AL 2 SETTEMBRE RESTA CHIUSA, PER LAVORI ALL’IMPANTO DI ILLUMINAZIONE, LA GALLERIA GIOVANNI XXIII, TRA VIA DELLA PINETA SACCHETTI E VIA DEL FORO ITALICO, IN DIREZIONE DI VIA SALARIA. PER QUANTO RIGURADA IL TRASPORTO PUBBLICO: INTERROTTA, SEMPRE PER LAVORI, LA LINEA METRO A, TRA SAN GIOVANNI ...