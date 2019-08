Temptation | gli haters criticano Sabrina e Nicola | ' Non siete un bell' esempio'

Temptation Island Vip/ I nomi delle coppie ufficiali - Parpiglia : 'L'avevo detto che..' : Ecco le sei coppie famose di Temptation Island Vip: delusione dei fan per i nomi quasi sconosciuti della maggior parte di loro, polemiche sui social.

Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi - Temptation Island Vip/ Sognando nozze - figli e… : Chiara Esposito e Simone Bonaccorsi verso Temptation Island Vip: ecco chi sono la professoressa de L'Eredità e Mister Italia.

Temptation Island : Sabrina non ha escluso che potrebbe dare un figlio a Nicola : A poco più di una settimana dal termine di Temptation Island, Sabrina e Nicola - l'unica delle sei coppie che non si è separata dopo il programma - continuano a far parlare di sé. Durante i 21 giorni trascorsi in Sardegna, la Martinengo è stata molto criticata per aver instaurato fin dall'inizio un rapporto molto profondo con il tentatore Giulio, mentre Nicola, se in un primo momento era stato applaudito dal pubblico per aver deciso di lasciare ...

Temptation Island 2019 - Filippo Bisciglia : «Quello che è successo non è mai accaduto prima» : L’edizione appena conclusa di Temptation Island 2019 ha visto inaspettatamente una vera e propria moria di coppie. Lo stesso Flippo Bisciglia, condutture del docu reality estivo di casa Mediaset che ha ottenuto ottimi risultati d’ascolto, si è detto stupito di quanto accaduto. E’ la prima volta che si verificano tanti addii fra i partecipanti: “Non era mai successo – ha dichiarato a “Tv, sorrisi e canzoni” – che rimanesse soltanto ...

Parietti smentisce la partecipazione del figlio a Temptation : 'Fiera delle loro scelte' : Tra poche settimane prenderà il via la seconda edizione di Temptation Island Vip, guidata questa volta da Alessia Marcuzzi, dopo l'addio a Mediaset di Simona Ventura. Tra le possibili coppie si vociferava esserci anche il figlio di Alba Parietti Francesco Oppini insieme alla Fidanzata Cristina Tomasini, ma Alba Parietti smentisce. Alba Parietti smentisce la partecipazione a Temptation del figlio Nella giornata di oggi 6 agosto sulla pagina ...

“Spero si lascino”. Temptation Island - Filippo Bisciglia adesso parla. E spara a zero : In attesa che inizi la discussa edizione vip di Temptation Island, con Alessia Marcuzzi conduttrice poco gradita a gran parte del pubblico, ecco che per la prima volta sulla scena irrompe Filippo Bisciglia. Una direzione ancora una volta esemplare la sua, premiata dagli ascolti e dai fan. Se però bene è andata a Filippi Bisciglia, sorte meno fortunata hanno avuto i concorrenti. Di ben sei coppie, infatti, solo una è riuscita a resistere al ...

Temptation Island - Sabrina Martinengo accusata di aver plagiato Nicola : "Auguro ai miei figli di trovare un amore come il nostro" : Tra le coppie più chiacchierate che hanno preso parte alla sesta edizione di Temptation Island, andata in onda a luglio in prima serata su Canale 5, c'è sicuramente quella formata da Sabrina Martinengo e Nicola Tedde.La loro storia d'amore, caratterizzata da una notevole differenza di età (lei è più grande di lui di 12 anni) si era interrotta dopo l'esperienza nel villaggio del programma prodotto da Maria De Filippi. Un mese dopo gli eventi ...

Filippo Bisciglia : "Temptation Island? Mi auguro sempre il meglio per questi ragazzi" : Ad una settimana dalla messa in onda dell'ultima puntata di 'Temtpation Island' (e ad oltre un mese dalla fine delle registrazioni), Filippo Bisciglia, dalle pagine del settimanale 'Tv Sorrisi & Canzoni', in edicola questa settimana, traccia un bilancio di questa sesta fortunata edizione del programma di Canale 5. Solo Nicola Tedde e Sabrina Martinengo, hanno resistito alle tentazioni del viaggio dei sentimenti, uscendo assieme dai ...

Temptation Island Vip 2 - prime coppie : tra i papabili il figlio di Alba Parietti (RUMORS) : Tra i programmi più attesi della prossima stagione televisiva Mediaset vi è sicuramente Temptation Island Vip, il reality show delle tentazioni che vedrà protagoniste delle coppie famose. Nei giorni scorsi è stato ufficializzato il nome della conduttrice che prenderà il posto di Simona Ventura. Trattasi di Alessia Marcuzzi, uno dei volti più amati dal pubblico di Canale 5. Occhi puntati anche sul cast di coppie di questa seconda edizione del ...

Alba Parietti mio figlio Francesco Oppini a Temptation Island Vip?/ 'No - ecco perché' : Alba Parietti smentisce la partecipazione di suo figlio, Francesco Oppini, e la fidanzata Cristina Tomasini a Temptation Island Vip,