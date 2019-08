Open Arms | Toninelli | Pronti a portare i naufraghi in Spagna con nave della Guardia

Open Arms - sbarcati altri 8 migranti. Un altro si butta in mare : Gianni Carotenuto Nella notte tra lunedì e martedì 8 dei 107 migranti ancora sulla Open Arms sono stati fatti sbarcare a Lampedusa in quanto bisognosi di assistenza. Un altro migrante, gettatosi in acqua, è stato recuperato dalla Guardia costiera Dopo lo sbarco de 27 minorenni della Open Arms autorizzato dal premier Conte, nella notte tra lunedì e martedì altri 8 migranti che avevano bisogno di assistenza sono stati fatti scendere ...

Open Arms. Spagna : perché non da noi? L'Ong : sceneggiata : Il presidente di Open Arms Riccardo Gatti propone un trasferimento in Spagna in aereo dei 107 migranti rimasti sulla nave della Ong spagnola, al loro 18esimo giorno in mare, ostaggio del divieto del Viminale e in condizioni ormai critiche, sia dal punto di vista igienico-sanitario che psicologico. Ieri cinque migranti si sono tuffati in mare e sono stati poi recuperati dal personale di Open Arms. ...

Tensione a bordo della Open Arms al largo di Lampedusa : un migrante si butta in mare : L’imbarcazione si trova da 19 giorni davanti alle coste dell’isola siciliana. Ieri otto presone sono state fatte sbarcare

Altri 9 sbarcano da Open Arms per motivi medici : "Situazione insostenibile" : Continua a crescere la tensione a bordo della Open Arms, da 19 giorni a poco meno di un miglio da Lampedusa, con a bordo i migranti soccorsi in attesa di una soluzione. Questa mattina, riferisce il fondatore della ong spagnola, Oscar Camps, un uomo si è tuffato in acqua e una motovedetta della Guardia Costiera è intervenuta per recuperarlo. Già nei giorni precedenti alcuni migranti avevano compiuto il gesto disperato ...

“Sintomi di depressione” - fatti sbarcare 9 migranti della Open Arms. Uno si getta in mare : Due dei migranti della nave della ong sono stati ricoverati nel Poliambulatorio di Lampedusa. Si tratta di un uomo con un aritmia cardiaca e una donna con un deficit visivo. E intanto arriva il monito di Open Arms: "Chi non vede situazione insostenibile incapace di provare empatia".Continua a leggere

