MotoGp | Michele Pirro boccia il KymiRing | “circuito troppo lento | avrebbero potuto fare

(Di martedì 20 agosto 2019) Il tester della Ducati ha espresso il proprio punto di vista sul circuito finlandese che l’anno prossimo ospiterà un Gran Premio diSi è tenuto nella giornata di ieri il primo battesimo del, il circuito finlandese che ospiterà un Gran Premio dia partire dalla prossima stagione. Alessandro La Rocca/LaPresse I collaudatori delle sei Case impegnate nel Motomondiale hanno svolto una sessione di test, acquisendo le prime informazioni su un tracciato ancora in via di definizione. Intervistato dalla Gazzetta dello Sport,non è sembrato entusiasta: “quando domenica ci ho fatto qualche giro con la macchina la pista mi sembrava più veloce. Invece con la moto dopo Curva 5 è parecchio lenta. La prima parte è molto rapida, c’è quel rettilineo dei 1,2 chilometri da 350 all’ora, ma poi dalla 5 fino a Curva 18 diventa quasi tutto da ...

