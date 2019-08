Mimmo Lucano | il divieto di tornare a Riace per dire addio al padre

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 20 agosto 2019) Francesca Bernasconi Ildell'ex sindaco è molto malato e le sue condizioni sono precarie. Maè sottoposto alla misura didi dimora nel Comune Suosta morendo, ma lui non puòper dargli l'ultimo saluto., ex sindaco del paese, è stato sottoposto aldi dimora e, per questo, non può recarsi a far visita a suo papà Roberto, in fin di vita. Roberto, 93 anni, è da tempo malato di leucemia, ma nei giorni scorsi le sue condizioni sono peggiorate ed è stato ricoverato all'ospedale di Locri. Poi, dopo un trattamento di dieci giorni, è tornato a casa, ma le sue condizioni di salute rimangono precarie. Per questo, il Comitato Undici Giugno ha deciso di promuovere una battaglia per rivolgere un appello al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Il papà dista consumando gli ultimi giorni della sua ...

lauraboldrini : Suo padre sta morendo e Mimmo Lucano non può tornare a Riace per dargli l’ultimo saluto. Mi unisco alla richiesta… - HuffPostItalia : 'Il padre di Mimmo Lucano sta morendo e lui non può tornare a Riace', l'appello a Mattarella - robertosaviano : Sia consentito a Mimmo Lucano di poter tornare a Riace e riabbracciare suo padre anziano, malato e in fin di vita:… -