Di Maio a Conte:perla rara per l'Italia

"Caro Giuseppe, oggi è un giorno molto importante. Il giorno in cui la Lega dovrà rispondere delle sue colpe per aver deciso di far crollare tutto,aprendo una crisi in pieno agosto, in spiaggia, solo per rincorrere i sondaggi". Lo scrive ail vice Di. "Oggi al Senato-prosegue-i ministri M5S saranno al tuo fianco. Ci presenteremo in Aula a testa alta. Ognuno di noi sa di stare dalla parte giusta della storia. Sei tra le scelte di cui vado più fiero.Una,un servitore della Nazione che l'non può perdere".(Di martedì 20 agosto 2019)