Conte si è dimesso al Quirinale «Ritiro sfiducia? Salvini senza coraggio | mi assumo io

Fonte : ilmessaggero

(Di martedì 20 agosto 2019) Giornata decisiva per la crisi del governo. Il premier Giuseppein Senato, dopo l'intervento di chiusura al dibattito durato oltre tre ore, si è recato al...

riccardo_fra : Salvini ha detto di non volere più il Governo del cambiamento. Ora sia coerente e dica anche perché non si è dimess… - AnnalisaChirico : ‘Conte si è dimesso: perché sfiduciarlo?’, sic Salvini. Il governo è finito, navigator per Di Maio. Come dico da gi… - HuffPostItalia : Giuseppe Conte si è dimesso -