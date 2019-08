Ciclismo | Philippe Gilbert alla Lotto Soudal | Masnada alla CCC

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 20 agosto 2019) Mentre ilagonistico sta per tuffarsi nell’ultimo grande giro della stagione 2019, la Vuelta Espana che scatta sabato 24 agosto, continuano a ritmo serrato gli annunci sui cambi di squadra in vista del 2020. L’ultimo big ad aver ufficializzato il suo futuro è. Dopo tre anni ricchi di successi ma anche di tanto lavoro per i compagni di squadra il campione belga lascia la Deceuninck Quickstep per approdare. Per il vincitore della Roubaix è come un ritorno al passato, visto che la struttura è la stessa della vecchia Omega Pharmacon cui ha raggiunto tante vittorie dal 2009 al 2011.fino a 40 anni La rottura trae la Deceuninck Quickstep si è consumata per un’apparente mancanza di fiducia a lungo termine da parte della squadra di Patrick Lefevere. Nonostante i 37 anni già compiuti, il campione belga ha ...

zazoomnews : Ciclismo: ufficiale il ritorno di Philippe Gilbert alla Lotto Soudal - #Ciclismo: #ufficiale #ritorno -