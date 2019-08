VIDEO – Prima volta allo stadio | la reazione di un bambino tifoso dell’Everton

“Non vedo l’ora di iniziare” - le prima parole di Phillipe Coutinho al Bayern Monaco (VIDEO) : È in corso la conferenza stampa di presentazione di Phillipe Coutinho al Bayern Monaco. “Sono molto felice di essere qui!” Sono state le sue prime parole. “Per me è una nuova sfida in un nuovo paese in uno dei migliori club d’Europa. Non vedo l’ora di iniziare. Come il Bayern, ho grandi ambizioni e sono convinto di poterle realizzare insieme ai miei nuovi compagni di squadra” Ha continuato Coutinho. Presente ...

Scontri prima della partita - finisce in tragedia : 3 morti e 4 feriti [DETTAGLI - FOTO e VIDEO] : Tre morti e quattro feriti in Honduras negli Scontri fra tifosi che hanno preceduto il sentissimo derby di campionato tra l’Olimpia e il Motagua, nella capitale Tegucigalpa. I disordini sono scoppiati quando il pullman dei giocatori del Motagua è stato attaccato con lanci di sassi e bottiglie e colpi di mazze di ferro. Nell’attacco, a quanto riferito dal presidente del club Pedro Atala, tre calciatori sono rimasti feriti. In ...

VIDEO Judo - l’Italia partecipa alla Festa del Coraggio a Tokyo! Tamburi e balli tribali prima dei Mondiali! : Da domenica 25 agosto a domenica 1 settembre si terranno a Tokyo, in Giappone, i Mondiali di Judo: l’Italia si trova già nella capitale nipponica ed ha preso parte alla tradizionale Festa del Coraggio, fatta di balli tribali e musica a ritmo di Tamburi, come testimoniato da una delle azzurre presenti, Odette Giuffrida, che ha postato il VIDEO sui social. IL VIDEO DELLA Festa DEL Coraggio DI ...

Diretta Atp Wta Cincinnati 2019/ Streaming VIDEO tv : Barty è la prima semifinalista : Diretta Atp e Wta Cincinnati 2019: info Streaming video e tv, orari e programma dei match di oggi 16 agosto 2019. Al via i quarti di finale.

VIDEO/ Salernitana-Catanzaro - 3-1 - : gol e highlights - buona la prima per Ventura : Video Salernitana-Catanzaro, risultato finale 3-1,: i granata di Ventura approdano al terzo turno preliminare di Coppa Italia dove incontreranno il Lecce.

Simone Biles nella storia : è la prima ginnasta ad eseguire un doppio salto mortale all’indietro con avvitamento [VIDEO] : Simone Biles firma un record pazzesco: la ginnasta americana è la prima della storia ad eseguire un doppio salto mortale all’indietro con avvitamento Nel caso in cui ci fosse ancora bisogno di una qualsivoglia motivazione, Simone Biles ha sottolineato ancora una volta perchè sia una delle ginnaste più importanti della storia della disciplina. Nei campionati nazionali statunitensi di ginnastica artistica, in corso Kansas City, in ...

VIDEO Fabio Quartararo GP Austria 2019 : “Questa prima fila è come una pole per noi - ero al limite” : Grande soddisfazione per un risultato forse insperato alla vigilia da parte di Fabio Quartararo, capace di chiudere in seconda posizione le qualifiche del Gran Premio d’Austria 2019 per la classe MotoGP. Il rookie francese della Yamaha Petronas ha conquistato la sesta prima fila della carriera nella classe regina a testimonianza delle sue proverbiali qualità sul giro secco, dovendosi arrendere solo a Marc Marquez e riuscendo a precedere di ...

VIDEO Simone Biles - mitologico Tsukahara avvitato in uscita dalla trave : esercizio da urlo in gara - prima nella storia : Simone Biles ha compiuto un altro passo nella storia della ginnastica artistica, la Campionessa Olimpica e del Mondo nel concorso generale si è letteralmente scatenata nel day-1 dei Campionati Statunitensi inscenando uno show di rara bellezza sulla trave. La fuoriclasse di Columbus ha infatti portato in gara il fantasmagorico Tsukahara avvitato in uscita, un elemento mai eseguito da nessuna atleta in passato e che davvero rasenta i limiti ...

Una sfida mai vista prima! Scherma vs Boxe - Diletta Leotta filma tutto : Scardina contro… Rossella Fiamingo [VIDEO] : Rossella Fiamingo sfida Scardina: a bordo piscina un match inedito tra l’amica ed il fidanzato di Diletta Leotta Con Diletta Leotta non ci si annoia mai: la bella giornalista siciliana è in vacanza e si diverte con amici e… fidanzati. Se fino a ieri la sexy presentatrice ha postato foto e video in compagnia di belle fanciulle, è arrivato finalmente anche un video nel quale compare il suo nuovo fidanzato. Il pugile Scardina è ...

Cerciello - nuovi VIDEO poco prima del delitto : Altre immagini di Finnegan Lee Elder e Gabriel Christian Natale Hjorth prima dell?omicidio. ?Frame? in mano ai carabinieri del nucleo operativo di via In Selci, che indagano sulla...

VIDEO Simone Biles oltre l’umano : Tsukahara avvitato alla trave - triplo doppio al corpo libero! Elementi impossibili - prima nella storia : Simone Biles si è letteralmente scatenata nella prova podio dei Campionati Statunitensi 2019 di ginnastica artistica che andranno in scena nel weekend. La Campionessa Olimpica e del Mondo nel concorso generale ha eseguito due Elementi impossibili mai visti prima di oggi, la fuoriclasse di Columbus si è letteralmente superata e ha fatto capire ancora una volta di essere le Reginetta indiscussa della Polvere di Magnesio. Tsukahara avvitato in ...

VIDEO All-Around - la serie tv sulla ginnastica artistica : guarda la prima puntata. Hurd - Melnikova e Yile verso le Olimpiadi : Olympic Channel, il canale del Comitato Olimpico Internazionale, ha pubblicato la prima puntata di All Around, la nuova serie televisiva che mette la ginnastica artistica sotto i riflettori. Tre giovani atlete sono protagoniste durante il loro cammino di avvicinamento alle Olimpiadi di Tokyo 2020: la statunitense Morgan Hurd (già Campionessa del Mondo All-Around nel 2017), la cinese Chen Yilen (dominatrice ai Giochi Asiatici 2018) e la russa ...

Il gameplay di FIFA 20 si mostra per la prima volta in un VIDEO : EA ha mostrato per la prima volta il gameplay dell'atteso FIFA 20.Poco prima della finale della FIFA eWorld Cup, EA ha fatto giocare quattro influencer di FIFA una partita 2v2 tra Real Madrid e Liverpool.Il gameplay, che potete vedere nel video qui sotto inizia a due ore e 23 minuti, ma si tratta di un pareggio a reti inviolate, quindi non possiamo vedere alcun goal.Leggi altro...