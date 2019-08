Migranti : medico Lampedusa - 'troppi 18 giorni in mare - fateli scende da Open Arms' (2) : (AdnKronos) - Poi, Francesco Cascio, annuncia: "Stamattina andrò al Centro d'accoglienza e chiederò alla Polizia se hanno bisogno di me, o semi vogliono sentire. Io posso dare tutti i dettagli della vicenda sanitaria". Ma tiene anche a sottolineare: "Non dobbiamo dimenticare che, presi dall'enfasi d

Migranti : medico Lampedusa - ‘troppi 18 giorni in mare - fateli scende da Open Arms’ : Palermo, 19 ago. (AdnKronos) – “Aspettiamo che si decida presto il destino di questi poveri cristi dalla Open Arms, ormai la vicenda è diventata una telenovela imbarazzante. Spero che facciano scendere al più presto i 107 Migranti a bordo che sono stanchi ed esausti”. Così, in una intervista all’Adnkronos, Francesco Cascio, il medico del Poliambulatorio di Lampedusa che ieri sera è tornato dalle vacanze in montagna ...

Migranti : medico Lampedusa - ‘troppi 18 giorni in mare - fateli scende da Open Arms’ (2) : (AdnKronos) – Poi, Francesco Cascio, annuncia: “Stamattina andrò al Centro d’accoglienza e chiederò alla Polizia se hanno bisogno di me, o semi vogliono sentire. Io posso dare tutti i dettagli della vicenda sanitaria”. Ma tiene anche a sottolineare: “Non dobbiamo dimenticare che, presi dall’enfasi della narrazione, si dimentica una cosa fondamentale: questa struttura sanitaria fornisce assistenza a 40 ...

Migranti : medico Lampedusa torna sull'isola - 'Già al lavoro al Poliambulatorio' : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) - E' tornato dalle vacanze il medico di Lampedusa, Francesco Cascio, che da questa sera è di nuovo al lavoro al Poliambulatorio che dirige. Il medico, ex Presidente dell'Ars ed ex deputato nazionale di Forza Italia, è stato al centro delle polemiche per avere detto che a

Migranti : medico Lampedusa torna sull’isola - ‘Già al lavoro al Poliambulatorio’ : Palermo, 18 ago. (AdnKronos) – E’ tornato dalle vacanze il medico di Lampedusa, Francesco Cascio, che da questa sera è di nuovo al lavoro al Poliambulatorio che dirige. Il medico, ex Presidente dell’Ars ed ex deputato nazionale di Forza Italia, è stato al centro delle polemiche per avere detto che ai tredici Migranti visitati dai suoi medici di turno, non sono state riscontrate patologie. ‘Sono finito mio malgrado, ...

Migranti : medico Lampedusa - ‘i 27 minori sbarcati stanno tutti bene’ : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – “I 27 minori non accompagnati sbarcati oggi pomeriggio a Lampedusa dalla nave Open Arms stanno tutti bene e non hanno avuto bisogno di cure mediche”. Lo ha detto all’Adnkronos Francesco Cascio, il medico di Lampedusa al centro delle polemiche dopo le visite dei primi 13 Migranti evacuati per motivi medici. “Ho chiamato il Poliambulatorio – ha spiegato – ...

Migranti : in corso ispezione medico e Squadra mobile su Open Arms : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – E’ in corso l’ispezione sulla nave Open Arms, su disposizione della Procura di Agrigento, di una delegazione composta dal medico della Sanità marittima, da alcuni uomini della Squadra mobile di Agrigento e rappresentanti della Guardia costiera. L’ispezione è stata disposta dalla Procura di Agrigento per verificare le condizioni di salute e di igiene a bordo della nave, dove al momento ...

Migranti : medico Lampedusa - 'i 27 minori sbarcati stanno tutti bene' : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - "I 27 minori non accompagnati sbarcati oggi pomeriggio a Lampedusa dalla nave Open Arms stanno tutti bene e non hanno avuto bisogno di cure mediche". Lo ha detto all'Adnkronos Francesco Cascio, il medico di Lampedusa al centro delle polemiche dopo le visite dei primi 1

Migranti : in corso ispezione medico e Squadra mobile su Open Arms : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - E' in corso l'ispezione sulla nave Open Arms, su disposizione della Procura di Agrigento, di una delegazione composta dal medico della Sanità marittima, da alcuni uomini della Squadra mobile di Agrigento e rappresentanti della Guardia costiera. L'ispezione è stata disp

Migranti : in corso ispezione medico e Squadra mobile su Open Arms : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – E’ in corso l’ispezione sulla nave Open Arms, su disposizione della Procura di Agrigento, di una delegazione composta dal medico della Sanità marittima, da alcuni uomini della Squadra mobile di Agrigento e rappresentanti della Guardia costiera. L’ispezione è stata disposta dalla Procura di Agrigento per verificare le condizioni di salute e di igiene a bordo della nave, dove al momento ...

Migranti : medico Lampedusa - 'io nel tritacarne mediatico di chi fa dietrologia politica' : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - "Sono finito mio malgrado, di nuovo, nel tritacarne mediatico di chi fa solo dietrologia politica. E non ne avevo alcuna nostalgia! Tutto perché, interpellato dalla stampa, ho riferito quali erano state le diagnosi dei medici del Poliambulatorio di Lampedusa per i 13 m

Migranti : medico Lampedusa - ‘io nel tritacarne mediatico di chi fa dietrologia politica’ : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – “Sono finito mio malgrado, di nuovo, nel tritacarne mediatico di chi fa solo dietrologia politica. E non ne avevo alcuna nostalgia! Tutto perché, interpellato dalla stampa, ho riferito quali erano state le diagnosi dei medici del Poliambulatorio di Lampedusa per i 13 Migranti sbarcati dalla Open Arms”. Così, su Facebook, Francesco Cascio, il medico di Lampedusa finito al centro delle ...

Il medico di Lampedusa nei guai perché i Migranti non sono malati : Chiara Sarra La polizia cerca il medico di Lampedusa che ha constatato come sulla Open Arms non ci fosse un'emergenza sanitaria. Lui: "Parlano i referti" Vietato dire che i migranti stanno bene e sulla Open Arms non c'è nessuna emergenza sanitaria, nemmeno se a certificarlo è un medico. Quello di Lampedusa che ieri aveva spiegato come tra i tredici naufraghi fatti scendere dalla nave della ong spagnola per gravi patologie ci fosse ...

Migranti : medico Lampedusa - 'la mia unica colpa? E' avere fatto politica' : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) - "Queste polemiche sui referti medici delle persone visitate fanno semplicemente vomitare. Non riesco a capire come nasce. La mia unica colpa quale sarebbe? Quella di avere fatto politica? Io ormai sono fuori dalla politica, da anni, e faccio il medico". Così all'Adnkro