Migranti | barca capovolta davanti alla Libia | si teme nuova strage in mare con 100 vittime

(Di lunedì 19 agosto 2019) Il call center per iAlarm Phone sul proprio account Twitter ha detto di aver saputo "ieri da un pescatore di una nave andata a picco al largo della". L'uomo ha riferito di aver tratto in salvo tre persone e di aver visto molti cadaveri. I sopravvissuti hanno detto che sul barcone c'erano 100 persone.

Dalla Rete Google News

Adnkronos

"In Sicilia, durante la notte di ferragosto, può accadere di tutto. E' successo che qualcuno, in preda all'alcool o per gioco o per una sorta di protesta nei confronti ...