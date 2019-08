Fonte : quattroruote

(Di lunedì 19 agosto 2019) Iler che, insieme ad Achim Anscheidt, ha firmato lo stile della Bugatti Chiron è passato alla. Alexander (è stato nominatodeldella casa automobilistica svedese e avrà la responsabilità di disegnare le hypercar dei prossimi anni, oltre che di dirigere la RawHouse, una nuova azienda creata da Christian vonper fornire servizi dia clienti esterni.Un passato tra Stati Uniti e Italia. L'incarico disarà effettivo dal prossimo mese di ottobre: attualmente in forze alla Genesis, dove ha firmato, tra le altre, concept come le Mint ed Essentia, iler ha iniziato la propria carriera nel 2005 alla Volkswagen dopo essersi laureato all'Art Center College ofdi Pasadena, in California. Nel 2010 è passato alla Lamborghini, collaborando al progetto Huracán prima di tornare negli Stati Uniti per ...

dinoadduci : Koenigsegg - Sasha Selipanov è il nuovo capo del design - Calpietzo : Speriamo non stravolga lo stile. A me le Koenigsegg piacciono così come sono -