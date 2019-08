Harry e Meghan Markle a Nizza | Elthon John | «Ho pagato io un jet privato a emissioni

Kate e Harry - rapporti sempre più freddi. E la colpa è di Meghan : Un tempo il principe Harry considerava Kate la sorella maggiore che non aveva mai avuto, ma negli ultimi mesi il loro rapporto si è andato raffreddando sempre più. Il motivo potrebbe essere l’arrivo di Meghan Markle, ormai membro ufficiale della royal family da poco più di un anno. Stando a quanto riportato da alcuni royal watchers britannici, tra i due cognati qualcosa si è rotto a causa del fidanzamento – e successivamente del ...

L'indiscrezione : "William e Kate hanno ostacolato la storia fra Harry e Meghan" - : Mariangela Garofano La romantica storia d'amore tra il principe Harry e l'attrice Meghan Markle ha fatto sognare molte ragazze, ma a quanto hanno rivelato gli esperti reali, non fu tutta rose e fiori come nelle fiabe. Ad ostacolare l'amore tra i due all'inizio furono William e Kate Sembra che la love story tra il principe Harry e Meghan Markle non sia iniziata proprio come nelle favole. Ancora oggi molto criticati per il loro stile ...

Harry e Meghan Markle nella bufera per il volo sul jet privato a Nizza : “Falsi e ipocriti”: sono stati etichettati così Meghan e Harry dagli ambientalisti furiosi per il loro ennesimo volo su un jet privato. Dopo la vacanza da sogno a Ibiza, costata la bellezza di 100 mila euro, i duchi di Sussex sono partiti per una vacanza a Nizza. Un viaggio breve e top secret, orgaNizzato per consentire alla famiglia di godersi un po’ di relax dopo la nascita del piccolo Archie, arrivato tre mesi fa. Come ...

Meghan Markle ed Harry prendono altro volo per Nizza - sudditi indignati : Per il principe Harry e Meghan Markle è un periodo di forti critiche. All'indomani del viaggio a Ibiza, costato circa 100 mila euro, stando ai calcoli fatti dai media d'Oltremanica. I duchi di Sussex sono partiti il 14 agosto con Archie per Nizza noleggiando un altro aereo della NetJet, nota come la Uber dei milionari.Si tratta del terzo volo di lusso in otto giorni. E dal momento che i reali devono dare una giustificazione al popolo ...

Meghan e Harry vorrebbero vivere con la Regina : Harry e Meghan continuano a far parlare i media inglesi: dopo la bufera sulla vacanza di lusso e suoi jet privati per Ibiza e la Sicilia, ecco che i duchi del Sussex tornano al centro del ciclone per un altro aereo privato, stavolta per Nizza, e per la richiesta di trasferirsi al Castello di Windsor. Il Principe Harry e Meghan Markle vorrebbero traslocare nel Castello di Windsor. È questa la voce che circola nel Regno Unito e che ...

Meghan e Harry spendono 100 mila euro per la vacanza a Ibiza : la Regina furiosa : Nuovo scivolone per Meghan Markle, che questa volta non ha fatto infuriare solo la Regina, ma anche i contribuenti inglesi. Tutta colpa della sua vacanza con Harry a Ibiza che è costata la bellezza di 100 mila euro per una sola settimana di soggiorno. Una cifra spropositata che è uscita dalle tasche dei sudditi di sua Maestà, che non hanno gradito affatto. In Gran Bretagna, i duchi di Sussex sono stati travolti dalle critiche e Meghan è stata ...

Meghan Markle ed Harry - critiche per la vacanza con i soldi pubblici : Il principe Harry e Meghan Markle sono finiti nel mirino della stampa britannica per aver passato una vacanza a Ibiza la settimana prima di Ferragosto spendendo una cifra tra i 50mila e i 100mila euro.I duchi di Sussex sono stati molto criticati Oltremanica per due motivi: innanzitutto, si dichiarano ambientalisti ma hanno utilizzato dei voli di lusso, nonostante i discorsi di Harry al Google Camp di Selinunte a piedi nudi. Solo qualche ...

Harry e Meghan di nuovo nella bufera per il viaggio di lusso a Ibiza : Harry e Meghan sono di nuovo nel mirino, stavolta per il loro viaggio di lusso a Ibiza. La stima approssimativa della vacanza spagnola dei duchi sarebbe di più di 100mila euro e gli ambientalisti non perdonano la scelta del jet privato ai due, attivisti per l'ambiente. La stampa inglese sembra propensa a non voler tollerare nulla al Principe Harry ma, soprattutto, a sua moglie Meghan Markle. L'ultimo evento che li ha nuovamente ...

Meghan Markle e il principe Harry - vacanza da 100mila euro per una settimana a Ibiza. Polemica in Inghilterra : Per la loro vacanzina di una settimana a Ibiza, quella prima di Ferragosto, Meghan Markle, il principe Harry e il piccolo Archie hanno speso tra 50mila ai 100mila euro e oltre secondo quanto riportano i giornali britannici citati dal Corriere della Sera. Nei calcoli sono compresi i voli privati dell

