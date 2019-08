Gallarate | sacrestano aggredito perché nero | Ora temo per la mia vita

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 19 agosto 2019) Claudio Carollo Un 40enne dicon precedenti per droga e rapina ha preso a botte ildella basilica, perseguitato da tempo per il colore della pelle Ildella Basilica diè stato picchiato in pieno giorno davanti alla chiesa. Un uomo di 40 anni residente in paese, già noto alle forze dell'ordine, l'halussandogli una spalla, al culmine di una persecuzione che va avanti da tempo. "È successo in pieno giorno, stavo andando ad aprire la basilica, lui era lì come sempre e mi ha spinto dopo avermi insultato. Ho paura per la mia– racconta la vittima a VareseNews.it – questa persona è sempre in piazza, è un nullafacente e mi ha preso di mira". Deodatus Nduwimana è da 20 anni ildella prima chiesa del comune in provincia di Varese. Arrivato dal Burundi nel '93 e cittadino italiano da quattro anni, si è ...

