Alcuni Samsung Galaxy S8 sembrano avere problemi coi toni DTMF

Samsung "spamma" pubblicità di Galaxy Note 10 sugli smartphone di Alcuni utenti : Samsung sta inviando su alcuni smartphone Galaxy degli annunci pubblicitari riguardanti i nuovi Galaxy Note 10 e Note 10+: le notifiche arrivano da Samsung Pay, Bixby o Samsung Push Service.

E' già possibile preordinare gli accessori per Samsung Galaxy Note 10 in Alcuni mercati : La serie Samsung Galaxy Note 10 introdotta all'inizio di questa settimana sarà accompagnata da una vasta gamma di accessori opzionali, dalle diverse cover all'adattatore jack per cuffie. La maggior parte di questi accessori è ora disponibile per il preordine in alcuni paesi, tra cui Stati Uniti e Paesi Bassi.

Il firmware di Samsung Galaxy Fold non è in test in Alcuni mercati - come l'Italia : lancio scaglionato? : Che il lancio di Samsung Galaxy Fold non sarà ricordato come uno tra i più fortunati della storia è un segreto per pochi, anzi per pochissimi

Redmi Go e Samsung Galaxy A20e quasi gratis con Alcuni piani Vodafone : Fino al 31 luglio, Vodafone proporrà l' "acquisto" ad alcuni clienti di un Redmi Go. Il virgolettato non è casuale