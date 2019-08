MotoGP | Mondiale 2019 | Jorge Lorenzo | serve un finale di stagione convincente per

MotoGP - Mondiale 2019 : è Fabio Quartararo l’unico anti-Marquez credibile per i prossimi anni? : Il Gran Premio d’Austria 2019 della MotoGP è riuscito a riaccendere i cuori dei tantissimi tifosi italiani grazie allo straordinario spettacolo offerto in pista da Andrea Dovizoso e Marc Marquez, con il ducatista abile a prevalere all’ultima curva ritrovando in tal modo il sorriso ed interrompendo il più lungo digiuno di vittorie da quando aveva trovato la prima in sella al mezzo di Borgo Panigale a Sepang 2016. Lo spettacolo del Red ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Marc Marquez sconfitto a Spielberg? La costanza resta la carta vincente : Domanda: quante volte vi sarete soffermati a guardare il sorpasso all’ultima curva di Andrea Dovizioso ai danni di Marc Marquez a Spielberg? Diverse. Sangue freddo, lucidità e tanto coraggio nella manovra del “Dovi”. Un qualcosa che ai nostalgici ha riportato alla mente l’azzardo di Valentino Rossi nel confronto con Jorge Lorenzo nel 2009 in Catalogna. Storie diverse ma emozioni simili. Tuttavia, pur nella sua bellezza, ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Valentino Rossi riparte dal Red Bull Ring con il sorriso - il peggio è passato? : Nel calendario del Mondiale MotoGP 2019 affisso nei box del team Yamaha, un Gran Premio era cerchiato con il colore nero, perchè il timore di una gara decisamente complicata era notevole. Si trattava proprio del Gran Premio d’Austria. Per quale motivo? La conformazione del tracciato del Red Bull Ring sembrava davvero la nemesi per la moto di Iwata. I lungh rettilinei del circuito della Stiria rischiavano di far pagare decimi preziosi nei ...

MotoGP - Andrea Dovizioso torna al successo. Marquez perde alcune certezze e Valentino Rossi cresce. La situazione del Mondiale : Il Gran Premio d’Austria di MotoGP ha chiuso i battenti, restituendo alla stagione 2019 numerosi spunti interessanti da analizzare per il proseguo del campionato. Il Red Bull Ring era una pista attesa dai molti per capire se Andrea Dovizioso e la sua Ducati sarebbero riusciti nell’impresa di spodestare dal trono il cannibale Marc Marquez e interrompere una monotonia che sta attanagliando la classe regina delle due ruote ormai da ...

MotoGP - i mugugni di Andrea Dovizioso. Mondiale ormai sfumato e Ducati che pensa a Lorenzo : nubi sul futuro del forlivese : Il rientro dalle vacanze estive non è stato dei migliori per Andrea Dovizioso che si è dovuto accontentare del secondo posto nel GP di Repubblica Ceca e ora si trova a ben 63 punti di distacco da Marc Marquez, trionfatore a Brno e ormai dominatore della stagione. Il forlivese cercherà di invertire la rotta in occasione del GP d’Austria che si corre in questo weekend ma non sarà semplice battere il Campione del Mondo e provare a tenere ...

Motomondiale - mercato 2020 : tutte le trattative e gli affari di MotoGP - Moto2 e Moto3. Alex Marquez a caccia di una sella nella top class - incertezza sul futuro di Lorenzo : Il Motomondiale 2019 è ormai entrato nel vivo dopo la pausa estiva con il doppio appuntamento Brno-Spielberg e, come di consueto, ci si comincia già a proiettare alla prossima stagione con le ultime trattative di mercato per completare la line-up dei piloti per il 2020. Partiamo dalla Ducati, che ha già ufficializzato la conferma per il prossimo anno nel team ufficiale della coppia italiana formata da Danilo Petrucci e Andrea Dovizioso, ...

MotoGP - Mondiale 2019 : Marc Marquez sa solo vincere - Ducati - Suzuki e Yamaha fanno da spettatori : Il Mondiale MotoGP è tornato dopo le vacanze ma, quantomeno al vertice, nulla è cambiato. Marc Marquez aveva vinto al Sachsenring a luglio e lo spagnolo si è ripetuto anche a Brno, chiudendo con nove gare di anticipo la stagione. Non che ce ne fosse stato ulteriore bisogno, sia ben chiaro, ma ora è lampante. I 63 punti di vantaggio del campione del mondo in carica sul più immediato inseguitore, Andrea Dovizioso, mettono la parola ...

Classifica Mondiale MotoGP - la graduatoria dopo il GP Repubblica Ceca. Marquez domina - +63 su Dovizioso : Marc Marquez sta dominando il Mondiale MotoGP 2019, lo spagnolo ha trionfato nel GP di Repubblica Ceca e ha allungato in testa alla Classifica generale. Il centauro della Honda ora vanta 63 punti di vantaggio su Andrea Dovizioso che si è dovuto accontentare del secondo posto a Brno davanti a Jack Miller. Danilo Petrucci conserva la terza posizione, più distanziati Alex Rins, Valentino Rossi e Maverick Vinales. Di seguito la Classifica generale ...

Classifica MotoGP/ Mondiale piloti : Honda leader anche tra i team. Gp Repubblica Ceca : Classifica Motogp: ecco la graduatoria per il Mondiale piloti alla vigilia del Gran Premio della Repubblica Ceca 2019, oggi a Brno.

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : Mondiale mai così equilibrato (Marquez a parte). Suzuki e Yamaha insidiano la Honda - Ducati in stallo : Il Mondiale di MotoGP degli altri, il Mondiale di MotoGP senza Marc Marquez? Si potrebbe vederla così e, a conti fatti, l’equilibrio regna sovrano. Sì perché, al di dell’asso di Cervera, che con le sue cinque vittorie e tre secondi posti sta monopolizzando la scena, il contesto agonistico è assai incerto. Andrea Dovizioso, al momento, guida la truppa degli “umani” con 127 punti a precedere il compagno di team Danilo ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : riprende il Mondiale dopo la pausa estiva. Dovizioso e Valentino Rossi devono ritrovarsi : Le vacanze estive per quanto riguarda il Mondiale MotoGP 2019 si stanno ufficialmente concludendo. Alcuni piloti le hanno vissute in maniera serena cercando di ricaricare le pile. Tra questi, senza alcun dubbio, non possiamo che citare Marc Marquez, ormai lanciatissimo verso l’ennesimo titolo iridato, Alex Rins, Fabio Quartararo e Maverick Vinales, sempre più costantemente ai piani alti delle classifica, ed il nostro Danilo Petrucci, ...

MotoGP - Mondiale 2019 : a fine agosto due giorni di test per conoscere il nuovo tracciato finlandese del KymiRing : Il Mondiale 2020 di MotoGP vedrà un nuovo circuito entrare in scena nel proprio calendario, portando a 20 il totale delle gare in programma. Si tratta del KymiRing, dove si correrà il Gran Premio di Finlandia, una pista situata a Iitti, Kymenlaakso, nel sud della Nazione scandinava, 110 chilometri a nord-est dalla capitale Helsinki. Questo nuovo tracciato, quindi, è ancora oscuro per tutti i piloti e protagonisti della classe regina. Per questo ...

Motomondiale : Brad Binder sbarca in MotoGP nel 2020 col team KTM Tech 3 : Il sudafricano Brad Binder compie il grande salto e si appresta ad approdare nel Mondiale MotoGP a partire dalla stagione 2020. Il campione iridato di Moto3 nel 2016 è impegnato nella sua terza stagione consecutiva in Moto2 con la KTM, che ha deciso di offrirgli l’opportunità di salire di categoria per affiancare il portoghese Miguel Oliveira (ex compagno di squadra nel 2017 e 2018 in Moto2) nel team Tech 3. Per il 23enne nativo ...