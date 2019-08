La Spagna adesso si sveglia e offre un porto a Open Arms

La Spagna adesso "chiude" i porti Respinti i minori di Open Arms : Angelo Scarano Open Arms ha chiesto alla Spagna di accogliere i 31 minori a bordo. Ma da Madrid è arrivato un secco "no" La Spagna di far sbarcare i migranti della Open Arms in un porto iberico non vuole saperne. Non sono bastati gli appelli social anche di rappresentanti del mondo dello spettacolo come Javier Bardem, il governo Sanchez va per la sua strada: da accogliente è diventato "serrado", con i porti chiusi. E dunque ...

Vietato sedersi sulla scalinata di Piazza di Spagna. Adesso si potrà solo transitare : Trinità dei Monti, Vietato sedersi. Un divieto, in ottemperanza al regolamento polizia urbana, che metterà “ko” tutti i turisti che non potranno più tornare a casa con una delle foto-ricordo più gettonata.“Signore si alzi, c’è un regolamento - ammonisce l’agente della polizia locale al cronista dell’Adnkronos - non si può stare seduti”. I turisti storcono il ...

Spagna - seconda bocciatura al Congresso per il premier Sanchez. Adesso ha due mesi per formare un governo - altrimenti si va a elezioni : seconda bocciatura per Pedro Sanchez. Il leader socialista spagnolo non ha ottenuto la maggioranza necessaria a formare un nuovo governo in Spagna nel secondo voto al Congresso, dopo quello di martedì. A sostenere il premier sono gli stessi 124 membri, 123 del Psoe più José María Mazón del Partido Regionalista de Cantabria, che lo avevano promosso al primo turno, mentre sono 156 i contrari e 66 gli astenuti. E come martedì, i membri di Podemos ...