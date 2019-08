Gimondi | la figlia Norma | «Papà | ti scrivo come facevo quando partivi per il Giro»

Morte Gimondi – Domani la salma lascia Taormina - il pensiero della figlia Norma : “un papà eccezionale sotto ogni aspetto” : Il dolce pensiero di Norma Gimondi: la figlia di Felice ricorda il papà dopo la tragica Morte di ieri a Giardini Naxos La Procura di Messina ha deciso oggi di non disporre l’autopsia sul corpo di Felice Gimondi, morto ieri a Giardini Naxos colpito da un malore, per cause naturali. Dopo l’ok del medico legale, il magistrato ha deciso di far partire la salma dell’ex ciclista italiano per fare ritorno dai suoi cari. Domani ...