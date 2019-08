Ascolti Tv Sabato 17 Agosto | Casa e Bottega 14 1% Io & Marilyn 9 8% | Amichevole

Fonte : dituttounpop

(Di domenica 18 agosto 2019)Tv17(articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10)– Rai 1 – 1.903 milioni e 14.1% Io– Canale 5 – 1.398 milioni e 9.8% Happy Face Killer – Rai 2 – 984 mila e 6.6% Waterworld – Italia 1 – 860 mila e 6.2% Una vita 1a Tv – Rete 4 – 806 mila e 6% Triestina – Juventus () – Tv8 – 846 mila e 5.6% (20:30-22:16) Million dollar Baby (dalle 20:30) – Rai 3 – 568 mila e 3.8% Body of Proof – La 7 – 348 mila e 3.2% High Crimes – Nove – 237 mila e 1.7% N.B.: una volta inseriti i dati i programmi saranno inseriti in una classifica puramente numerica della fascia oraria e non basata su sovrapposizioni statistiche Stasera in tv, clicca qui per la guida di oggiTv17– Access Prime ...

Affaritaliani : Ascolti Tv: La Goggi sbanca l'Auditel con Techetechetè e batte anche la Juve - zazoomblog : Ascolti TV Sabato 17 agosto 2019. Casa e Bottega arriva al 14.1% Io & Marylin 9.8%. Tv8 al 5.6% con l’amichevo… - zazoomblog : Ascolti TV Sabato 17 agosto 2019 - #Ascolti #Sabato #agosto -