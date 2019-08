Abrosessuale | cosa significa avere questo orientamento

Fonte : dilei

(Di domenica 18 agosto 2019) La galassia degli orientamenti sessuali è complessa come la natura umana e comprende anche l’abrosessualità. Quando si utilizzatermine – coniato da un anonimo utente della piattaforma Tumblr e caratterizzato da una radice di origine greca che si può tradurre con il termine “grazioso” – si inquadra il caso di una persona che vive una sessualità fluida, passando tra diversi orientamenti sessuali e affettivi (in quest’ultimo caso, si parla delle persone per le quali si prova un sentimento di affetto, spesso non accompagnato da attrazione sessuale). I cambiamenti appena citati non seguono un corso regolare: possono infatti, senza un criterio specifico, una durata di giorni, mesi o anni. Fondamentale è marcare la differenza tra i soggetti abrosessuali e quelli bisessuali. Nel secondo caso, si parla infatti di attrazione concomitante per ...