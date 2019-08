Migranti : Procura Agrigento dispone ispezione medica sulla Open Arms : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – La Procura di Agrigento, come apprende l’Adnkronos, ha disposto una ispezione medica a bordo della nave Open Arms della Sanità Marittima. sulla nave Ong ci sono 134 Migranti, tra cui 28 minori non accompagnati. Sono ore febbrili in Procura dove i magistrati che coordinano l’inchiesta per sequestro di persona e violenza privata stanno valutando i prossimi passi da fare. L'articolo ...

Migranti : medico Lampedusa - ‘se Procura mi chiama risponderò - abituato a interrogatori…’ : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – “La Procura mi vuole sentire? Bene. Sono abituato a esser interrogato e non sarebbe certo la prima volta. Quando mi chiameranno risponderò…”. Così, all’Adnkronos il responsabile del Poliambulatorio di Lampedusa Francesco Cascio commentando la notizia che la Procura di Agrigento, che indaga sulla Open Arms, presto lo ascolterà. “So che ieri la Polizia è andata al ...

Open Arms - la procura acquisisce documenti dalla Guardia costiera e vuole vederci chiaro sulla salute dei Migranti : I pm valutano anche la possibilità di nuove visite mediche sui migranti ancora a bordo dopo che le valutazioni discordanti hanno aperto un nuovo fronte polemico

Migranti : caso Open Arms - Procura Agrigento acquisisce atti Guardia costiera : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – La Procura di Agrigento, come si apprende, ha acquisito dalla Guardia costiera dei documenti relativi alla nave Open Arms. Tra gli atti ci sono anche le comunicazioni con cui la Guardia costiera scrive al Viminale in cui scrive che non ci sono “impedimenti di sorta” per fare attraccare la nave al porto. Da ieri la Procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, ha aperto una inchiesta ...

Migranti : Open Arms - Procura Agrigento apre inchiesta per sequestro di persona (2) : (AdnKronos) – Nei giorni scorsi la Procura di Agrigento, guidata da Luigi Patronaggio, aveva aperto un primo fascicolo sulla vicenda Open Arms, per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina a carico di ignoti e uno per abuso d’ufficio. Il fascicolo è stato inviato alla Procura di Roma per competenza. Adesso un altro fascicolo per sequestro di persona. Nelle prossime ore i magistrato che coordinano l’inchiesta ...

Open Arms - la Procura indaga per sequestro di persona. Pm e Migranti - la bomba stavolta è solo su Salvini : Indagine per sequestro di persona sul caso Open Arms. La Procura della Repubblica di Agrigento ha aperto un fascicolo a carico di ignoti. Si tratta, spiegano dalla Procura, di un "atto consequenziale" dopo la presentazione dell'esposto formalizzato dai legali della ong spagnola, la cui nave è ancora

