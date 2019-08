Migranti : evacuate da Open Arms 9 persone per motivi sanitari - tra loro due donne in gravidanza : Palermo, 17 ago. (AdnKronos) – Altre nove Migranti, tra cui due donne in avanzato stato di gravidanza e diversi bambini, sono stati evacuati dalla nave Open Arms per motivi medici. Le due donne sono state trasportate d’urgenza in elicottero a Palermo. “Una aveva ernia addominale enorme ed ha partorito con cesareo – spiega Open Arms – Evacuati anche un bambino di nove mesi con difficoltà respiratorie, possibile ...