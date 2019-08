“Con i grillini il Pd è finito Elezioni subito o farò un altro partito” Intervista a

Fonte : ilfoglio

(Di sabato 17 agosto 2019) Roma. “Se la direzione del Pd darà al segretario Zingaretti il mandato di verificare l’ipotesi di un accordo con i 5 stelle, questo vorrà dire che il Pd avrà definitivamente abdicato alla rappresentanza del mondo liberaldemocratico. Io questa cosa non la accetterò. Sarà a quel punto inevitabile lavo

matteosalvinimi : Buongiorno Amici! Agli insulti di grillini e kompagni rispondiamo solo con la forza delle nostre Idee. Bacioni e… - LegaSalvini : Indovina-indovinello: perché i grillini, pur di non andare a votare, stanno addirittura pensando di fare un governo con RENZI??? - Giorgiolaporta : La #CrisiDiGoverno è tutta colpa di chi non aveva capito che non puoi votare con #Salvini a #Roma e con #Merkel,… -