The Handmaid’s Tale 3×13 chiude la stagione con il perfetto mix di adrenalina | lacrime e

8 tra le migliori serie tv degli ultimi 15 anni secondo i critici - da Breaking Bad a The Handmaid’s Tale : Le piattaforme di streaming sono i principali promotori dello sviluppo di nuove produzioni seriali, ma allo stesso tempo offrono l'opportunità di riscoprire successi meno recenti e altrettanto validi. Affidarsi ai critici per scoprire quali siano le migliori serie tv in circolazione non è tanto un atteggiamento snob che tende a escludere i titoli più commerciali, quanto piuttosto un metodo collaudato per privilegiare contenuti innovativi e ...

The Handmaid’s Tale 3×12 allunga la scia di morte - sacrifici e tradimenti in vista del finale di stagione (recensione) : The Handmaid's Tale 3x12 raccoglie il testimone dall'esaltante episodio della scorsa settimana e apre sull'ansia generale per il destino del comandante Winslow. La moglie affranta è in casa dei Lawrence insieme a Eleanor e alla signora Putnan, mentre i rispettivi mariti discutono dello sconvolgente fatto del giorno: Fred e Serena sono stati arrestati in Canada. June ne è profondamente colpita, ma è solo quando gli ospiti lasciano la casa ...

In The Handmaid’s Tale 3×11 la ruota inizia a girare : è l’inizio della fine per i Waterford e Gilead? (recensione) : Che in questa serie le cose non vadano mai secondo le attese non è una novità, ma mai come in The Handmaid's Tale 3x11 si è assistito a un Tale susseguirsi di colpi di scena. Liars, terzultimo episodio della stagione, si apre con la minaccia di Eleanor Lawrence di uccidere il marito. Resa instabile e rabbiosa dall'interruzione delle terapie, la donna punta in lacrime una pistola contro di lui. June, sopraggiunta pochi istanti prima, mantiene ...

The Handmaid’s Tale 4 ci sarà - Hulu annuncia il rinnovo prima ancora del finale di stagione : Sia benedetto il frutto: The Handmaid's Tale 4 si farà. Il rinnovo della serie distopica, ispirata nella sua prima stagione all'omonimo romanzo di Margaret Atwood, è arrivato con più di tre settimane d'anticipo rispetto alla conclusione della terza stagione. Proprio l'andamento alTalenante di quest'ultima stagione – giunta al decimo episodio – e le reazioni difformi da parte di critica e pubblico avevano lasciato qualche dubbio sulla ...

The Handmaid’s Tale 3×10 rialza la testa in nome dei “bambini rubati di Gilead” (recensione) : Dopo l'asfissiante intermezzo ospedaliero di Heroic, The Handmaid's Tale 3x10 riporta June negli oscuri meandri di Gilead con un episodio che riecheggia la ritualità bruTale della prima stagione e al contempo solleva nuove ipotesi di ribellione. Witness si avvia con il ritorno di June a casa dei Lawrence. Basta un passo in soggiorno per avvertire un'aria di cambiamento che va ben oltre l'arredamento della stanza. Durante la sua assenza, ...

The Handmaid’s Tale 3×09 spinge June verso la follia e chiude con una nuova promessa di ribellione (recensione) : Il lungo declino di June sembra essere giunto al termine. Non che le cose a Gilead stiano improvvisamente migliorando, ma The Handmaid's Tale 3x09 sembra suggerire che toccare il fondo è l'unico modo per iniziare a risalire. Dopo i tragici eventi dello scorso episodio, Heroic è una implacabile, asfissiante osservazione della lucidità perduta di June. I giorni, le settimane e forse i mesi trascorsi in ginocchio a pregare in solitudine per la ...

The Handmaid’s Tale 3×08 smaschera l’infelice passato di zia Lydia con un’impeccabile Ann Dowd (recensione) : Dopo il convulso finale dello scorso episodio, The Handmaid's Tale 3x08 si prende alcune piccole pause da Gilead per sviscerare il passato di zia Lydia con l'abituale tecnica dei flashback. Prima di immergervisi offre però un inquietante spaccato della cerimonia per il parto di Ofandy, condito dalla palese ostilità delle ancelle nei confronti di Ofmatthew. Percependo la tensione del gruppo zia Lydia riunisce le ancelle e le fa sedere in ...

I creativi di The Handmaid’s Tale svelano le ispirazioni per Gilead e i personaggi - dai fascismi al patriarcato : L'intreccio della terza stagione di The Handmaid's Tale avrà pur suscitato opinioni discordanti, ma la perfezione formale di Gilead non può che mettere tutti d'accordo. Basta fare un pizzico d'attenzione per notare la cura maniacale con cui sono state realizzate le espressioni materiali del regime. Dalle architetture agli arredi, dai costumi ai colori, tutto rimanda a precise concezioni della società, del ruolo di uomini e donne, della vita in ...

The Handmaid’s Tale 3×07 ritrova la crudeltà gratuita del regime ma resta povera e inconcludente (recensione) : Il promettente avvio di stagione ci aveva convinti che questa fosse la volta buona: June avrebbe rovesciato Gilead e la luce in fondo al tunnel presagita da cast e showrunner sarebbe stata sempre più vicina. E in effetti queste ipotesi sono sembrate verosimili, perlomeno fino a un paio di settimane fa. Nel sesto episodio, però, le cose sono iniziate a cambiare e The Handmaid's Tale 3x07 ha proseguito la corsa verso il caos assoluto. Questo ...

The Handmaid’s Tale 3×06 riscopre l’orrore tra fanatismo religioso e promesse tradite (recensione) : Dopo un avvio di stagione rinfrancante come una ventata d'aria fresca, The Handmaid's Tale 3x06 torna a giocare la sua carta preferita: l'orrore. Sul finire dello scorso episodio abbiamo visto come l'incontro fra Serena, Luke e Nichole avesse rovesciato le prospettive della donna in merito al futuro della bambina. La piccola deve tornare a Gilead, hanno dichiarato i Waterford in un appello televisivo rivolto al Canada, e in questo episodio ...