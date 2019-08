Mercato Liga Real al primo posto per investimenti Atletico Bilbao non vende e non compra

Fonte : ilnapolista

(Di venerdì 16 agosto 2019) Oggi torna in campo la. Inaugurano il campionatoe Barcellona a San Mamés. Per l’occasione, Gianluca di Marzio propone la classifica dei club che hanno speso di più in questoestivo. AlilMadrid, con un investimento di 305 milioni. Il principale acquisto è stato Hazard, costato 100 milioni. Seguono i 60 milioni spesi per Jovic. Mendy, Militao e Rodrygo. La seconda squadra ad aver speso di più è l’Atlético Madrid, che però ha ceduto pedine importantissime, come Griezmann al Barcellona e Rodri al Manchester City (196 milioni in due). Nonostante abbia speso 267 milioni, ne ha guadagnati 43,9. Gli acquisti fatti fino ad ora sono quelli di Marcos Llorente, Renan Lodi, Trippier, Marco Hermoso, lo svincolato Héctor Herrera. E, naturalmente, l’acquisto più caro dell’intera, Joao Felix, costato 126 milioni. Al terzo ...

DiMarzio : Domani torna #LaLiga: ecco le squadre che hanno speso di più sul mercato finora - napolista : Mercato #Liga. #RealMadrid al primo posto per investimenti. #AtleticoBilbao non vende e non compra Oggi comincia la… - CharlesOnwuakpa : RT @GabrieleCats: PUNTATA 102 Venerdì inizia la Liga e con @AzzoJacopo e @CharlesOnwuakpa abbiamo parlato di tante cose interessanti: Grie… -