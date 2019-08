Lite a colpi di martello | uomo in fin di vita

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 16 agosto 2019) Roma, 16 ago. (AdnKronos) – Undi 41 anni è in fin didopo unadiavvenuta in un’abitazione di Montecompatri, in provincia di Roma. Sul posto ieri mattina verso le 6 sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Frascati. Il ferito è undel posto che la sera prima aveva chiesto ospitalità a una coppia che vive nell’appartamento di via Intreccialagli. Non è chiaro cosa sia accaduto ma anche il padrone di casa ha riportato un trauma cranico. Nellaè stato usato anche ilma la dinamica è ancora al vaglio degli investigatori. Della vicenda i Carabinieri hanno informato la Procura della Repubblica di Velletri che vaglierà l’ipotesi di tentato omicidio a carico del padrone di casa.Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno trovato il 41enne riverso sul pavimento privo di sensi, ...

