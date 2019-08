Paratici | ' Icardi è dell’Inter e non vedo perché dobbiamo pensare ad altre punte'

Juventus - Paratici parla chiaro : “Icardi? Siamo contenti così. Su Dybala…” : Juventus – Nuove importanti dichiarazioni. Fabio Paratici,direttore sportivo della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Sky Sport’ al termine della tradizionale amichevole in famiglia di Villar Perosa. Inevitabile, per il dirigente, parlare di calciomercato e del mercato in uscita, soprattutto della situazione Dybala Icardi. Il dirigente bianconero infatti ha approfondito la questione esuberi […] More

Calciomercato Juventus – Da Dybala a Icardi - Paratici sincero : “abbiamo grandi attaccanti e…” : Paratici sincero: il quadro del CEO della Juventus a poche settimane dalla chiusura del mercato Giornata di amichevole a Villar Perosa per la Juventus. La squadra A e la squadra B si sono sfidate in un match durato poco più di 51 minuti a causa dell’invasione di campo dei tifosi. Intanto, mentre i fan sono stati impegnati a buttarsi calorosamente verso i propri idoli, Fabio Paratici ha fatto il punto della situazione del mercato ...

Paratici : “Icardi è un giocatore dell’Inter e noi siamo contenti dei giocatori che abbiamo” : Ai microfoni di Sky Sport, dopo l’amichevole di Villar Perosa, è intervenuto Fabio Paratici, ds della Juventus. “Come sempre nel calciomercato si fanno tante chiacchiere e poi alla fine affari non è che se ne facciano tanti. Ma noi siamo fiduciosi e tranquilli. E’ una grande giornata oggi. E’ sempre bello essere qui con la nostra gente. Dico sempre che questo è il Natale della Juve. Questa è la cosa più importante di ...

Calciomercato Juventus - Paratici fa il punto : le indicazioni su Dybala - Icardi e le uscite : Si è chiusa in anticipo l’amichevole in famiglia tra Juve A e B a Villar Perosa. Al 51′, il 3-1 di Cuadrado, poi l’invasione dei tifosi. Il primo tempo si era chiuso sul 2-1 per via della doppietta di Dybala inframezzata dalla sfortunata autorete di Demiral. Al termine del match, le parole a Sky Sport di Fabio Paratici, che parla di mercato. “Tante chiacchiere, pochi affari. Siamo tranquilli e fiduciosi. Bello stare ...

Juve : l'obiettivo di Paratici è sempre Icardi - ma tutto dipenderebbe da Neymar e Dybala : La Juventus dopo i sette acquisti, adesso pensa all’ottavo, ma prima di ingaggiare altri giocatori dovrebbe riuscire a piazzare sul mercato gli esuberi che dopo la partenza di Luca Pellegrini, ritornato a Cagliari, sono bene cinque. I bianconeri durante l’amichevole contro l’Atletico Madrid hanno evidenziato coraggio nei tiri in porta, ma quest’ultimi sono stati imprecisi per cui occorre un bomber, capace di aprire gli spazi a Cristiano Ronaldo, ...

CorSport : Marotta ha pronto lo sgambetto per Paratici - prezzo più alto per Icardi solo alla Juve : L’Inter sa come farsi rispettare anche fuori dal campo. Continua la guerra fredda tra Marotta e Paratici dopo la vittoria su Lukaku. Secondo il Corriere dello Sport infatti il club nerazzurro è pronto a fare un dispetto ai bianconeri per rendergli il favore sulla trattativa Lukaku. I bianconeri invece temporeggiano in attesa di perfezionare le uscite nel reparto avanzato, ma sanno bene che trattare con l’Inter sarà complicato. Dopo il caso ...

Juve : sfumato Lukaku - Paratici si starebbe preparando per dare l'assalto a Icardi : Il divorzio in atto tra l'Inter e Mauro Icardi si arricchisce di un ulteriore colpo di scena. L'attaccante di Rosario, ormai fuori dai piani della dirigenza Suning e di quelli del nuovo allenatore Antonio Conte non ha partecipato alla tournée estiva e dopo aver perso a febbraio la fascia di capitano ora con l'arrivo di Romelu Lukaku sarebbe destinato a perdere anche la nove a favore del centravanti belga. La moglie e agente del giocatore, Wanda ...

Corsera : i piani di Marotta e Paratici per arrivare allo scambio Dybala-Icardi : L’arrivo di Lukaku all’Inter non è solo una vittoria di Marotta e il coronamento del sogno di Antonio Conte, ma, come riporta il Corriere della Sera, rischia di portare un effetto domino sul mercato. Si apre adesso uno scenario interessante quanto quasi impossibile da decifrare che coinvolge Icardi e Dybala, le cui mosse sarebbero state manovrate da Marotta e Paratici fin dal principio. In definitiva non ci sarebbe, e non ci sarebbe mai ...

Juve - Paratici a Londra starebbe cercando risorse per l'affare Icardi sponsorizzato da CR7 : Il mercato della Premier League sta per chiudere i battenti (8 agosto), motivo per cui Fabio Paratici, in questi giorni, sta vivendo più a Londra che in Italia. L'obiettivo del ds bianconero è quello di concludere gli affari in corso che riguardano più che altro cessioni. Ieri pomeriggio si è avuta la fumata bianca per lo scambio Cancelo - Danilo, tanto che il brasiliano oggi è atteso a Torino, dove al massimo domani svolgerà le visite mediche. ...

Calciomercato Juve - si cerca Lukaku ma Paratici vorrebbe anche Icardi (RUMORS) : Il Calciomercato della Juventus ruota attorno al futuro di Paulo Dybala. Maurizio Sarri apprezza il numero dieci bianconero, lo vedrebbe come falso nueve o come trequartista. Lo stesso calciatore argentino vorrebbe restare a Torino e ha diminuito i suoi giorni di ferie per tornare nella città sabauda e convincere il tecnico napoletano a puntare su di lui per la prossima stagione. Stando a quanto riporta "Sportmediaset", però, la Juventus avrebbe ...

Calciomercato Juventus - clamoroso “Sportmediaset” : follia Paratici - Lukaku+Icardi! : Calciomercato Juventus- Come riportato dai colleghi di “Sportmediaset“, la Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di mettere a segno il clamoroso doppio colpo firmato Lukaku più Icardi. L’attaccante belga arriverebbe con uno scambio alla pari con Dybala, mentre Icardi sarà finanziato da altre tre cessioni. Lukaku avrebbe già dato il suo ok al possibile trasferimento […] More

Juventus - Ceccarini : 'Paratici se prende Icardi a 50 milioni fa bingo' : La Juventus, in queste settimane, sarà protagonista del mercato: Fabio Paratici lavorerà alle uscite e non sono da escludere anche colpi in attacco. In avanti ci sono diversi giocatori in uscita, ma se due giocatori offensivi dovessero partire, allora i bianconeri potrebbero mettere a segno anche un colpo in entrata. Uno dei calciatori nel mirino della Juve per rinforzare l'attacco sarebbe Mauro Icardi. Della possibilità che l'argentino passi in ...

Calciomercato Juventus - Higuain-Icardi : il nuovo piano di Paratici - 7 cessioni! : Calciomercato Juventus- La Juventus si prepara a recitare una parte d’assoluta protagonista in vista delle prossime settimane di mercato. Definiti i primi movimenti in entrata, Paratici dovrà metter mano alle cessioni. Restano in bilico 7 bianconeri. Cancelo viaggia spedito verso l’addio, cessione che frutterà circa 60 milioni di euro. In bilico anche Khedira e Matuidi. […] More

Icardi Juventus - ci siamo : accordo tra Paratici e Wanda - i dettagli : Icardi Juventus – Mauro Icardi non è più nei piani dell’Inter. Il suo futuro sarà lontano da Milano, e tutto sembra portare alla Juventus. Il calciatore ha fatto capire a Napoli e Juve (società interessate a lui) di preferire i bianconeri. Infatti Maurito sta aspettando che la vecchia signora si liberi di Higuain per accasarsi […] More