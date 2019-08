Orgasmo femminile | cosa lo favorisce

Fonte : dilei

(Di giovedì 15 agosto 2019) L’è da sempre un mistero affascinante per chiunque, anche per coloro che si occupano dei risvolti medico – scientifici del sesso. Quando si parla della sessualità delle donne, è importante ricordare che esistono diverse tipologie di: quello clitorideo, quello anale e l‘vaginale. Il terzo più degli altri è legato a tanta curiosità ma anche a numerosi falsi miti. Esistono pure diverse certezze o, per meglio dire, fattori che sono in grado di favorire il raggiungimento del picco del piacere. In questo novero è possibile includere l’allenamento dei muscoli del pavimento pelvico. Punto di riferimento fondamentale al proposito sono gli esercizi di Kegel, che prendono il nome dal ginecologo statunitense Arnold Kegel. Da eseguire in un ambiente tranquillo, prevedono la contrazione dei suddetti muscoli, in minima parte volontari, e il ...

