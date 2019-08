Open Arms,sbarco urgente per 9 persone

"Autorizzata l'evacuazionea Lampedusa di 5per cause psicologiche, con loro i familiari". Lo annuncia in un tweet l'Ongin merito alla nave con a bordo quasi 150 migranti ancora in attesa di sbarcare a Lampedusa. Complessivamente sono 9a lasciare la nave. "Continuiamo a non avere autorizzazione perdelle altrea bordo. Questa sarà la loro quindicesima notte. Il diritto sta morendo", prosegue il tweet.(Di giovedì 15 agosto 2019)