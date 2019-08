Non potete più disabilitare la spia di stato della videocamera Nest

Liam Hemsworth dopo la fine del matrimonio con Miley Cyrus : ‘Non potete capire’ : “Non potete capire come ci si sente“: sono queste le pochissime parole che l’attore Liam Hemsworth ha pronunciato quando dei giornalisti gli hanno chiesto della separazione da Miley Cyrus dopo appena otto mesi di matrimonio. Si tratta della primissima dichiarazione pubblica del fratello minore del Thor della Marvel da quando si è diffusa la notizia della fine delle sue nozze dalla cantante ex starlette della scuderia Disney. ...

Shine A Light - di Billy Bragg e Joe Henry : è un album che Non potete non ascoltare : C'è uno scrittore inglese, Iain Sinclair, che nel corso degli ultimi trent'anni, più o meno, si è preso la briga di portare avanti un'idea di Guy Debord che prende il nome di Psicogeografia. Lo fa attraverso libri che hanno una grande diffusione, soprattutto nei paesi di lingua inglese, e che sono in minimissima parte arrivati anche da noi, in Italia. Uno si intitola London Orbital, e in buona sostanza è il racconto, ma la parola racconto in ...

Stabilimento balneare nel barese rifiuta 13 persone malate di Aids : 'Non potete entrare' : È successo presso uno Stabilimento balneare situato nella provincia di Bari. Un gruppo di tredici bagnanti è stato rifiutato all'ingresso della struttura e il motivo sembrerebbe essere che sono dei malati di Aids. Il rifiuto La casa-alloggio Raggio di sole di Bitonto della fondazione Santi Medici Cosma e Damiano, come ogni anno era pronta ad offrire ai suoi ospiti qualche giorno di mare o piscina, ma questa volta si è ritrovata di fronte a un ...

La Gdf affianca la Alan Kurdi ?"In Italia Non potete entrare" : Angelo Scarano La motovedetta delle Fiamme Gialle notifica il divieto di ingresso nelle nostre acque. L'ong: "Restiamo a largo di Lampedusa" Il Viminale mette nel mirino la Alan Kurdi. La nave tedesca della ong Sea Eye ha salvato 65 migranti nel tratto di mare che separa la Libia dall'Italia. L'equipaggio ha chiesto un porto sicuro per lo sbarco allertando Malta, Italia e la stessa Libia. Dal nostro Paese è arrivato un secco "no" da ...

Chiara Ferragni e la sorella Valentina attaccate : «Siete grasse - Non potete fare le influencer». La sua risposta è esemplare : Chiara Ferragni e la sorella minore Valentina insieme a Parigi per le sfilate dell'alta moda. Ma insieme alle passerelle e le luci dei flash, le sorelle Ferragni si sono trovate a dover fare i...

Iran-Usa - doppia impasse. Trump ai leader iraniani : "Non potete avere armi nucleari" : Usa-Iran, la doppia impasse. Politica, prima ancora che militare, soprattutto sul versante americano. Nel mezzo delle tensioni con Teheran, che hanno portato gli Stati Uniti sul punto di lanciare un attacco contro la Repubblica Islamica, si completa il cambio di guardia, annunciato a sorpresa pochi giorni fa, al Pentagono.Ha lasciato infatti ieri definitivamente l’incarico di segretario alla Difesa, assunto ad interim lo scorso dicembre, ...