Mare agitato in Abruzzo | 2 ragazzini dispersi nel Chietino

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 15 agosto 2019) In corso le ricerche di 2in, nella zona della stazione di Tollo, ad Ortona, nel. Secondo le prime informazioni stavano facendo il bagno con il padre, quando sono stati visti in difficoltà nel. Il genitore è stato tratto in salvo, mentre dei due(11 e 14 anni) si è persa ogni traccia. Sul posto Carabinieri e Guardia Costiera, un elicottero, i sommozzatori dell’Arma, il 118 e i Vigili del fuoco. L'articoloin: 2nelMeteo Web.

pentulacanis : RT @GLaldaggiolu: Mare agitato, pecore calme. - _tsukinohime_ : Il tempo è bello, ma il mare è suuuper agitato - devastaezione : RT @hunterofbooks: Il mare é agitato. Hanno detto che Salveenee sta nella spiaggia accanto alla mia. Coincidenze? Io non credo. -