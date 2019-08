Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 15 agosto 2019) Aurora Vigne All'arrivo dell'auto del leader del Carroccio alcuni manifestani hanno iniziato a lanciare deiverso l'ingresso. Ma al posto dihanno beccato le forze dell'ordine "Matteo, Matteo", ma anche qualche gavettone. Una folla pro e controquella radunata all'esterno del Comando della Scuola Forestale Carabinieri, a Castel Volturno, dove in mattinata si è svolto il Comitato nazionale per l'ordine pubblico e la sicurezza presieduto dal ministro dell'Interno. All'arrivo dell'auto del leader del Carroccio, alcuni manifestani hanno iniziato a lanciare deiverso l'ingresso. Come testimonia un video, però, gli attivisti hanno sbagliato mira e hanno colpito le forze dell'ordine. A quel punto uno dei carabinieri ha esclamato: "". video 1740440 Al Comitato hanno partecipato le massime autorità delle forze di polizia ...

Corriere : Gavettoni sull’auto di Salvini, il carabiniere: «Almeno mirate bene» - la_pulce : Gavettoni sull’auto di #CapitanFracassa , il carabiniere: «Almeno mirate bene» - - alexarmuzzi : RT @Corriere: Gavettoni sull’auto di Salvini, il carabiniere: «Almeno mirate bene» -