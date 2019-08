Caltanissetta | gambiano beccato a spacciare pesta agenti | arrestato

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 15 agosto 2019) Salvatore Di Stefano L'uomo, in possesso di asilo politico ma con precedenti per spaccio, ha reagito agliche tentavano di ammanettarlo dopo averlo visto, ferendone uno ad una mano Un cittadinodi 26 anni, in Italia grazie ad un permesso di asilo politico, è stato2 giorni fa dalla polizia di. Secondo quanto riportato dai media siciliani l'africano, che nonostante il permesso di soggiorno in regola aveva già alle spalle diversi precedenti per spaccio, era stato pizzicato daglinel cuore della città nissena intento nella sua attività evidentemente consueta, lo spaccio di sostanze stupefacenti. Alla vista dei poliziotti il 26enne ha tentato di darsela a gambe ma è stato prontamente raggiunto dalle forze dell'ordine, che hanno tentato di stringergli le manette ai polsi. Ilha però opposto una dura resistenza ...

