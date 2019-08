Uomini e Donne | Manuel Galiano fa una confessione sul suo passato

Uomini e Donne - tutte le coppie che si sono lasciate e perché : I nove tronisti della stagione e i tre addii dopo la scelta.

Uomini e Donne/ Ilaria Teolis di Temptation Island nuova tronista? - Trono Classico - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Classico e news: Andrea Zelletta si sfoga su Instagram, mentre Ilaria Teolis di Temptation Island possibile tronista?

Grande Fratello Vip : Due Ex Protagonisti di Uomini e Donne! : Ad un mese dal via le manovre per il Grande Fratello Vip 2019 continuano. In pole position come concorrenti Lorenzo Riccardi e Andrea Melchiorre, ma non solo. Eccovi un aggiornamento sul probabile cast del GF Vip 2019. La partenza del Grande Fratello Vip 2019 si avvicina e Alfonso Signorini non sembra sbagliare un colpo nella scelta dei concorrenti. Dal suo inizio con l’edizione del 2017 il Grande Fratello Vip ha sempre puntato molto su ...

Uomini e donne - ex dama del Trono Over accusa la redazione : 'Gemma Galgani è fidanzata' : Sono tempi duri quelli che sta attraversando la redazione di Uomini e donne, nell'occhio del ciclone in seguito alle dichiarazioni di Mario Serpa e di Teresa Cilia. Quest'ultima, in particolare, si è scagliata contro la storica autrice Raffaella Mennoia, accusandola di essere a conoscenza delle frequentazioni lontano dalle telecamere dei vari protagonisti del programma. L'ex tronista ha anche precisato che la Mennoia, in passato, ha portato alla ...

Uomini e Donne/ Ida Platano corteggiata : 'passo ore a pensarti..' - Trono Over - : Uomini e Donne, anticipazioni Trono Over: Ida Platano tornerà in trasmissione a settembre? Sui social spunta un corteggiatore.

Uomini e Donne - Sonia ammette : “Alle volte bisogna perdersi” - il post dal Messico : Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez insieme dopo la crisi Le voci di corridoio che volevano Sonia Pattarino e Ivan Gonzalez a un passo dalla rottura avevano scatenato rabbia e delusione nei fan che non riuscivano a capire come mai l’amore fosse finito così, da un giorno all’altro; la situazione poi è subito cambiata, a quanto […] L'articolo Uomini e Donne, Sonia ammette: “Alle volte bisogna perdersi”, il post dal ...

Uomini e Donne/ Gemma Galgani ha un fidanzato nascosto? - Trono Over - : Uomini e Donne Trono Over: Riccardo Guarnieri ricorda Nadia Toffa, mentre Gemma Galgani 'accusata' di avere un fidanzato nascosto

Uomini E DONNE/ Ivan Gonzalez e Sonia Pattarino 'mano nella mano' - Trono Classico - : UOMINI e DONNE, Trono Classico: Andrea Cerioli emoziona la fidanzata Arianna Cirrincione, Rosa Perrotta rimprovera Pietro, mentre Sonia e Ivan...

Uomini e donne - Francesco Chiofalo e l'orrore privato : "Mi ha augurato la morte". La vip travolta dall'accusa : Francesco Chiofalo, ex volto di Uomini e donne - il programma di Canale5 condotto da maria De Filippi - ha deciso di andare a convivere con l'attuale fidanzata, che frequenta da soli 5 mesi, Antonella. Francesco, che ha partecipato con l'ormai ex fidanzata Selvaggia Roma, al reality Temptation Islan

Uomini E DONNE/ Riccardo Guarnieri ricorda Nadia Toffa : 'grazie per...' - Trono Over - : UOMINI e DONNE Trono Over: Riccardo Guarnieri ricorda Nadia Toffa ringraziandola per quanto fatto per la città di Taranto.

Grande Fratello Vip 4 : da Uomini e Donne potrebbero arrivare Lorenzo Riccardi e Melchiorre : Mancano ancora un po' di mesi al ritorno su Canale 5 del Grande Fratello Vip, ma le riviste di gossip sono già alla ricerca dei nomi dei personaggi famosi che a novembre varcheranno la porta rossa di Cinecittà. Stando all'indiscrezione che ha riportato "Nuovo Tv", nella Casa più spiata d'Italia potrebbero entrare ben due ex protagonisti di Uomini e Donne: Andrea Melchiorre e Lorenzo Riccardi. Gli ultimi rumors sul cast del GF Vip La quarta ...

Uomini e Donne - Nilufar Addati contro Matteo Salvini : "Che schifo - siamo il paese dei balocchi" : Nilufar Addati, ex tronista di Uomini e Donne - condotto da Maria De Filippi su Canale5 - ha pubblicamente attaccato il Vicepremier e Ministro dell’Interno Matteo Salvini. La giovane, classe 1998, che nel programma era stata rea di aver complottato contro la stessa redazione, sembra non condividere

Uomini e Donne - trono over : Giorgio Manetti pronto a tornare? L'indiscrezione : Insistenti rumors riportano che il Manetti è pronto a tornare a Uomini e Donne. Come reagirà Gemma Galgani?

Nilufar Addati - ex tronista di Uomini e donne - attacca Matteo Salvini : 'Che vergogna' : Il mondo dello spettacolo e della politica si intrecciano ancora e ad essere protagonista delle attenzioni di alcuni volti noti di musica e televisione è di nuovo Matteo Salvini. Dopo l'ex vincitore di X Factor Lorenzo Fragola, qualche ora fa è stata Nilufar Addati ad esprimere le proprie critiche contro il leader della Lega, soprattutto per il modo in cui sta gestendo l'attuale crisi di governo. A non essere andata giù all'ex tronista di Uomini ...