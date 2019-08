Triestina-Juventus | l’amichevole dei bianconeri in diretta su Sky

Juventus - sabato l’ultima amichevole con la Triestina : L’inizio del campionato si avvicina e per tutte le squadre è il momento di mettere a punto gli ultimi aspetti per arrivare agli impegni ufficiali al meglio. La Juventus , forte degli ultimi otto scudetti consecutivi conquistati partirà ovviamente con i favori del pronostico, anche se, a differenza delle passate stagioni, non sono pochi i cambiamenti […] L'articolo Juventus , sabato l’ultima amichevole con la Triestina è stato ...

Juventus - domani la classica di Villar Perosa : sabato sfida alla Triestina - il programma : Mercoledì 14 agosto a Villar Perosa andrà in scena la tradizionale partita in famiglia bianconera. La Juve A contro la Juve B si ritroveranno per la 60esima volta di fronte nel vernissage di casa Agnelli. Perché la partita che si gioca al “Gaetano Scirea” è strettamente legata alla figura della famiglia di imprenditori piemontesi e soprattutto all’avvocato. Della località in Val Chisone sono originari gli Agnelli, che ...