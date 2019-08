Skipper e Ping | i pinguini maschi che hanno adottato un uovo abbandonato

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Due mamme inseparabili...... o due papà!Dotty e Zee: due papàuiniUn insospettabileGrandi amoriCoppie con la testa tra le nuvoleSotto il pelo dell'acquaI più simili a noiCi sono due papà per unallo zoo di Berlino., una coppia diuiniche vivono nello stesso recinto dello Zoo di Berlino,un. Secondo quanto riporta la BBC i due, 10 anni, inseparabili, trasferiti qui da Amburgo in aprile, si stanno comportando come genitori modello. Il loro impegno come genitori è cominciato il mese scorso e da allora fanno i turni per tenere l’al caldo sotto la propria pancia, tra le zampe. «Abbiamo dovuto solamente mettere l’sui piedi di uno dei due, e lui già sapeva cosa fare», ha raccontato Norbert Zahmel, uno dei gestori del giardino zoologico. «È la prima volta che lasciamo covare una due esemplari dello stesso ...

