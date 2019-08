Ricetta sul giornale con errore di stampa | lettori che l’hanno provata avvelenati

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Unha provocato un avvelenamento ai suoiper aver pubblicato ladi una torta con undi. Laindicava“due pizzichi di noce moscata”, ma c’è stato undie le noci moscate da mettere nella torta sono diventate 20. Iche hanno seguito alla lettera lasono rimastiperché la noce moscata, in grandi quantità provoca convulsioni, nausee perché diventa tossica e allucinogena. Quando ilsi è accorto dell’ha immediatamente ritirato dalle edicole il numero che riportava questopericolosissimo per la salute ma, almeno quattro, si sono. Ilsi è giustificato dicendo che l’era evidentissimo perché la noce moscata conferisce alle pietanza un sapore amaro e 20 renderebbero una torta immangiabile. La vicenda si è svolta in Svezia.

