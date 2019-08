Migranti | Orlando | ‘Open Arms | decisioni Salvini disumane e illegali’

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Palermo, 14 ago. (AdnKronos) – “Il provvedimento del Tar che sospende il divieto di sbarco dei naufraghi salvati dalla Openconferma due cose. La prima è che ledel Ministrosono oltre che palesemente, del tutto illegali. La seconda è che per fortuna i principi e la concreta applicazione della nostra Costituzione garantiscono ancora un quadro di diritti fondamentali che i continui attacchi allo Stato di Diritto non sono riusciti ad intaccare”. Lo ha dichiarato Leoluca.L'articolo, ‘Opene illegali’ SPORTFAIR.

Dalla Rete Google News

Agenzia ANSA

"I fatti politici ed istituzionali, avvenuti in Italia negli ultimi mesi, dimostrano come il tema dei migranti sia diventato, come prima era stato in altri paesi europei, ...