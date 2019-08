L’estate di Luigi Di Maio e Virginia Saba Ghiacciolo e sexy effusioni on the beach

Fonte : caffeinamagazine

(Di mercoledì 14 agosto 2019) Vacanze al mare anche per i rappresentanti del Governo. Il vicepremierDiè stato paparazzato in una caletta di Baja Sardinia, una delle località più rinomate della Costa Smeralda, con la sua compagna. I due sono stati fotografati in una delle spiagge più esclusive della Sardegna, quella del Pevero, in piena Costa Smeralda, a poche curve di distanza dal Billionaire, il locale di Flavio Briatore, che in queste ore dai suoi account social ha annunciato la sua discesa in politica per risollevare le sorti dell’Italia.Disi stanno godendo il mare cristallino e il sole della Sardegna e, ovviamente, i paparazzi non li hanno persi di vista un attimo. Bikini e fisico perfetto per lei, che in passato ha giocato nella Virtus Cagliari (basket), mentre lui si mostra con i boxer e una t-shirt per nascondere la pancetta di troppo. (Continua a ...

