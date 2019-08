Daymare 1998 è in arrivo su PC a settembre | disponibile da oggi la demo

Daymare 1998 - prova : Per chi, come chi vi scrive, ha trascorso focosi pomeriggi estivi in cantina a contare crani di Ganados in compagnia del giovane agente Kennedy, piuttosto che intense nottate festive a spasso per le nebbiose strade di una misteriosa cittadina, o ancora angoscianti momenti di fuga da un Tyrant ed un Nemesis qualunque, anche solo uno scorcio di Daymare 1998 rappresenta una speranza di gioia oltre che di orgoglio nostrano.A giorni dal lancio su PC, ...

Alle 16 giochiamo in diretta a Daymare : 1998 - L'orrore parla italiano : diretta molto interessante quella di oggi dato che ci mette di fronte a un progetto italiano che ha fatto e sta facendo molto parlare di sé. Si tratta di un'opera che si ispira con decisione a Resident Evil e che sin dal suo annuncio ha mostrato un potenziale non da poco.Oggi giochiamo in diretta a Daymare: 1998, progetto di Invader Studios che si propone come un survival horror in terza persona in cui un misterioso incidente ha trasformato una ...