Casting di un video musicale di Francesco Guccini e per uno spettacolo teatrale

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 14 agosto 2019)in corso per unclip di, con riprese tra Milano Marittima e Cervia, e per loGoodbye Sciuscià, che andrà in scena al Teatro Palapartenope di Napoli. UnSono aperte le selezioni per la realizzazione di undi una importante canzone del noto cantante, con la regia di Stefano Salvati. Le riprese verranno poi effettuate a Milano Marittima e a Cervia tra il 10 e il 13 settembre. In particolare, la richiesta in questione è indirizzata verso attori, attrici e comparse, anche senza precedenti esperienze in ambito recitativo ee di qualunque età. Gli interessati a proporre la propria candidatura devono quanto prima inviare dati personali, riferimenti di contatto, fotografie ed eventuali indicazioni di esperienze artistiche e professionali, al seguente indirizzo di posta elettronica: ...

vicberts : ancora ritirate fuori la storia dei peli e in contemporanea pure quella del casting di ariel - plex_700 : RT @woodman_news: [New Video] Stella Flex - daroncheco : RT @AvantiLaura: Cercasi attori e comparse per il nuovo video di Francesco Guccini -