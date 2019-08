CALCIOMERCATO INTER NEWS Si accelera per Dzeko E Icardi? | Ultime notizie

LIVE CALCIOMERCATO 2019 - le trattative di oggi in DIRETTA (13 agosto) : ufficiale Perisic al Bayern Monaco! Roma su Zappacosta : Fiorentina interessata a Kurzawa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.00 La nostra DIRETTA LIVE odierna termina qui. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata. 16.56 MILAN – Indiscrezioni vogliono Ricardo Rodriguez lontano dai rossoneri: sullo svizzero è piombato lo Schalke 04. 16.55 Roma – Secondo il Corriere dello Sport, Petrarchi ha rimesso gli occhi sul suo vecchio pallino Armando Izzo. 16.53 VALENCIA – Dopo la cessione di ...

16.00 INTER – ufficiale la cessione a titolo temporaneo annuale di Facundo Colidio al Koninklijke Sint-Truidense Voetbalvereniging. 15.56 PSG – Kurzawa è in uscita: Fiorentina e Tottenham sono sulle tracce del terzino ex Monaco. Leonardo spera di racimolare 15 milioni dalla sua cessione. 15.45 Roma – I giallorossi, come riporta il "Corriere dello Sport", sono ...

CALCIOMERCATO INTER News/ Sirene turche per Joao Mario - Ultime notizie - : Calciomercato Inter News, Ultime notizie sulle trattative dei nerazzurri: per il portoghese si starebbe facendo avanti un altro club oltre al Monaco.

13:00 ROMA – Non solo Werner: per sostituire Dzeko spunta sul giornale spagnolo Marca anche il nome di Mariano Diaz, attaccante del Real Madrid seguito anche dal Marsiglia. 12:55 Inter – Percorso inverso per due giocatori nerazzurri: Dalbert sembra destinato in Francia, mentre possibile la permanenza di Borja Valero, stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport. 12:50 ...

12:05 Milan – Capitolo cessioni: la Gazzetta dello Sport rivela che potrebbero salutare sia Andrè Silva che Castillejo. Sul primo c'è stato l'inserimento dell'Espanyol, mentre per lo spagnolo è viva l'ipotesi del ritorno al Villareal. 12:00 BOLOGNA – Secondo quanto riportato da Tuttosport, i rossoblu hanno riagganciato i contatti per l'attaccante del ...

Perisic è ufficialmente un giocatore del Bayern Monaco: la nota del club Mancava solo l'ufficialità che è arrivata stamattina: Ivan Perisic è un giocatore del Bayern Monaco. Ad annunciarlo è stato il club tedesco con una nota sul proprio sito e tanti post social. Il croato ha effettuato le visite mediche di rito e adesso è pronto a trasferirsi in prestito fino al 30 giugno 2020 con diritto di riscatto per il Bayern. "Sono molto ...

11:10 LECCE – Parte la caccia al difensore azzurro Gabriel Paletta, il quale ha rescisso dal il suo contratto con lo Jangsu Suning. Su di lui anche Sassuolo e Cagliari. 11:07 Inter – UFFICIALE! Perisic è un giocatore del Bayern Monaco dopo quattro anni con i nerazzurri. 11.00 GENOA – I rossoblù vogliono un altro difensore e puntano a Goldaniga del Sassoulo come riporta ...

Buongiorno amici di OA Sport. Anche se ormai siamo alle porte del Ferragosto, ed il campionato è ancora lontano, il Calciomercato ci sta proponendo notizie, voci ed ufficialità, ora dopo ora. In questo martedì 13 agosto non potete perdervi la nostra DIRETTA LIVE dedicata a tutti i movimenti del Calciomercato a 360 gradi. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in atto e di tutti ...

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Biraghi idea per la fascia! - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, Ultime notizie sulle trattative dei nerazzurri: Conte cerca un rinforzo per la fascia sinistra, Biraghi nel mirino

CALCIOMERCATO 13 agosto : Juve - pronte 6 cessioni. Inter-Icardi - le ultimissime. Cagliari - spunta Ounas : Calciomercato 13 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi martedì 13 agosto. JuveNTUS– Come confermato da Sarri, i bianconeri dovranno cercare di cedere 6 giocatori per evitare spiacevoli sorprese in chiave Champions. Perin, Rugani, Matuidi, Khedira, Mandzukic e Dybala verso l’addio. INTER– Situazione ingarbugliato per quel che riguarda Icardi. Il centravanti nerazzurro vorrebbe solamente la […] L'articolo Calciomercato ...

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ Dzeko verso l'Inter - Icardi ha detto 'sì' - ultime notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, ultime notizie: l'attaccante argentino avrebbe accettato l'importante proposta formulata dai giallorossi, il bosniaco verso Milano.

CALCIOMERCATO ultime notizie : Dybala - si avvicina il Psg - Inter più lontana : Calciomercato ultime notizie: Dybala, si avvicina il Psg, Inter più lontana La Premier League, almeno per il momento, non fa parte del futuro di Paulo Dybala; tuttavia, l’argentino difficilmente resterà a Torino nella prossima stagione. Calciomercato ultime notizie: Sarri, “dobbiamo tagliarne sei” Sfumato il trasferimento al Manchester United prima e quello al Tottenham dopo, Dybala è ancora un giocatore della Juventus anche se non ...

CALCIOMERCATO INTER – Ivan Perisic ha svolto le visite mediche con il Bayern Monaco : manca solo l’ufficialità della cessione : Ivan Perisic è ad un passo dall’addio all’Inter: svolte le visite mediche con il Bayern Monaco, manca solo l’ufficialità della cessione Dopo l’addio di Nainggolan e il lavoro per cedere Mauro Icardi, altro grande ‘esubero’ presente in rosa, l’Inter è pronta a mettere nero su bianco un’altra cessione, seppur temporanea. Sembrano ormai ultimati gli ultimi dettagli per il passaggio di Ivan ...

Buongiorno agli appassionati di calcio: lunedì 12 agosto dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione. OASport vi ...